Ma il peggio deve ancora venire. Dietro l’incontro di Parigi, di cui l’Italia era all’oscuro, si cela l’ennesimo tentativo di sottrarci petrolio e gas libici. Per capire lo scenario vanno considerati tre elementi. Il primo è la riapertura a giugno del pozzo di Sharara gestito da Total francese, Repsol spagnola, Omv austriaca e Statoil norvegese, ovvero quattro concorrenti della nostra Eni. Il secondo è il ritorno – annunciato da Mustafa Sanalla, capo della National Oil Company e boss incontrastato del greggio libico – a una produzione di oltre un milione di barili di greggio al giorno. Un livello mai raggiunto dopo il 2013. Il terzo elemento, risalente a marzo, rischia di rivelarsi il più dannoso per l’Italia. Allora Fayez Serraj non esitò ad allearsi con le milizie jihadiste di Bengasi per strappare ad Haftar i terminali di Sidra e Ras Lanuf. Ma trascurò un particolare fondamentale. Haftar, su consiglio di una Francia che da oltre un anno gli garantisce l’appoggio delle sue forze speciali, aveva già concordato con la Noc di Sanalla la suddivisione dei proventi incassati da quei terminali. Insomma mentre Haftar e i suoi alleati, Francia in testa, godono della fiducia del boss del petrolio libico noi italiani, grazie all’inetto Serraj, perdiamo credibilità anche nel settore energetico.