I partiti maggiori, non certo sul piano delle idee, hanno stabilito di correre a tappe forzate verso le nuove elezioni, fondate su un sistema, tale da umiliare le italiane e gli italiani, quelli che vorranno assoggettarsi, rendendoli dei nuovi analfabeti tenuti ad esprimersi nel seggio con la semplice espressione della croce.

Nessuna può negare che questa accelerazione del tutto innaturale si è avuta nel momento in cui il granduca, quello che sarebbe dovuto scomparire dopo il colossale rifiuto espressogli contro il 4 dicembre, ha ripreso a smaniare, dando segni di impazienza sempre più evidenti, reclamando per sé e per la sua ampia e variegata corte, ufficiale ed ufficiosa, palazzo Chigi.

Miracolosamente, incredibilmente e autolesionisticamente, dopo la reincoronazione, ottenuta nelle primarie, pur sempre fatto intestino al PD, gli altri 3 gruppi sulla scena, guidati da autentici egolatri, sono accorsi al richiamo, concordando un dispositivo normativo, sul quale sono già abbondanti e articolate le riserve dei costituzionalisti.

Il presidente Mattarella, l’artefice della legge ora ripudiata, nel messaggio per la festa (?) della Repubblica, con punte della massima retorica, ha intravisto “lo stesso desiderio dei nostri padri di dare alle future generazioni un’Italia in pace, prospera e solidale”.

Per la verità si è realizzato solo il primo aspetto mentre fragili e precari appaiono gli altri 2, e il capo dello Stato dovrebbe riflettere, prima di promulgare una legge, approvata da una maggioranza bulgara, fondata su un sistema “italo tedesco”, il solito pateracchio o forse inciucio, in cui il povero elettore, quello che si recherà di fronte alle urne, avrà una sola scheda con cui scegliere, senza possibilità di voto disgiunto, il candidato del collegio e la lista collegata. E pensare che persino qualche giornale della sparuta minoranza parla, senza provare la via, di una possibilità di selezione dei candidati per gli elettori massima del 20%

E’ stato osservato – non sfugga la demagogica quanto eloquente sottolineatura – che le “superpotenze” (risum teneatis!) hanno tutte rinunciate a qualcosa: il PD ai capilista bloccati (la natura comunista), Forza Italia alle pluricandidature (tanto sbagliando, decide sempre uno), il Cinque Stelle al premio di maggioranza (unica per loro ancora di salvezza) e la Lega alla doppia circoscrizione in Veneto (il loro insuperabile microcosmo).

E’ capitato più volte di esaminare, nella massima parte dei casi, criticamente gli editoriali di Angelo Panebianco. Questo sul “sistema proporzionale: legge elettorale dannosa” è accettabile nelle righe iniziali. Individua i rischi realisticamente contenuti, dall’aumento della frammentazione all’impossibilità dell’alternanza alla mancanza nella fase preelettorale di programmi comuni da applicare una volta conseguito il successo.

Panebianco, dopo aver individuato le responsabilità di Berlusconi nel momento attuale, torna, facendo nascere il dissenso massimo sulla posizione assunta in occasione del referendum. Il cattedratico ritiene il “cappotto” del 4 dicembre la fine della possibilità di una riforma costituzionale. All’opposto il voto di dicembre ha impedito un successo, tale da consentire la nascita, dopo gli eloquenti mezzi adoperati ed abusati per il varo delle poche leggi (voti di fiducia e decreti delegati), di una repubblica popolare, plebiscitaria, tale da rendere superfluo persino l’uso del miserrimo segno di croce.

Gli errori di Berlusconi più gravi si sono avuti con l’avallo espresso al proporzionale, avallo con il quale ha abbandonato la Lega e condannato, una volta di più, la destra, incapace di sfruttare, come punto di autentica ripartenza, l’ottimo ed eloquente risultato ottenuto dalla Meloni nelle amministrative romane del 2016.

La parte più ampia dell’editoriale è da respingere, scritto con la penna del liberalismo astratto, caro forse da un emergente, vicino a Berlusconi, come Pelanda, e dello snobismo universalistico (v. la censura al Tar del Lazio per la sacrosanta sentenza sui direttori dei musei, la cui disciplina di nomina è stata corretta dall’esecutivo).