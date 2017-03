Oltre seicento reperti racconteranno dell’incontro e delle reciproche contaminazioni tra il mondo greco ed una delle più celebri città romane del mondo: Pompei. E’ questo, infatti, il tema della mostra che aprirà i battenti il prossimo 12 aprile presso l’area archeologica pompeiana. Ceramiche, armi, ornamenti, sculture, iscrizioni racconteranno ai visitatori “Pompei e i Greci” –questo il titolo della mostra-, riunendo per la prima volta reperti provenienti non solo dalla città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., ma anche da numerosi centri della Magna Graecia: Stabiae, Sorrento, Cuma, Capua, Poseidonia/Paestum, Metaponto, Torre di Satriano.

La mostra, curata dal direttore generale di Pompei Massimo Osanna e da Carlo Rescigno dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nasce da un progetto scientifico e da ricerche in corso che per la prima volta mettono in luce tratti sconosciuti di Pompei; gli oggetti, provenienti dai principali musei nazionali ed europei, divisi in tredici sezioni tematiche, offrono l’opportunità di “leggere” in una maniera nuova ed originale luoghi e monumenti della città di Pompei ben noti anche ai visitatori. Di particolare interesse le iscrizioni che saranno esposte: brevi testi in greco, etrusco e paleo italico, a dimostrazione della molteplicità di culture che gravitavano dentro ed intorno alla romana Pompei.

Ad ospitare la mostra “Pompei e i Greci” sarà la Palestra Grande, con un allestimento espositivo la cui realizzazione è stata affidata all’architetto svizzero Bernard Tschumi. L’esposizione, accanto ai reperti, offrirò ai visitatori tre grandi installazioni audiovisive curate dallo studio canadese GeM (Graphic eMotion). Alla realizzazione della mostra hanno contribuito Electa ed il Museo Archeologico di Napoli. Presso questo polo museale nel mese di giugno sarà, poi, allestita l’esposizione dedicata ai miti greci a Pompei e, più in generale, nel mondo romano.

Pompei, Palestra Grande

orari

aperto tutti i giorni

dal 12 aprile al 27 novembre

dalle 9.00 alle 19.30

(ultimo ingresso alle 18)

1-2 novembre dalle 9.00 alle 17.00

(ultimo ingresso alle 15.30)

chiuso 1 maggio

biglietti

intero 13 euro

ridotto 7,50 euro

(ingresso scavi + mostra)

informazioni

www.pompeiisites.org