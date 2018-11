Chi scrive volutamente ha lasciato trascorrere alcuni giorni, così da far diminuire l’irritazione, prima di commentare l’incredibilmente negativa intervista rilasciata dal presidente Mattarella, europeista in servizio permanente effettivo, in occasione del 4 novembre, centenario della Vittoria, totalmente da respingere.

In verità l’intervistatore Breda, sin dalla prima domanda, ha modo di mostrare il proprio livello di preparazione, rispolverando la consunta definizione di Benedetto XVI dell’”inutile strage”, tanto strumentalizzata dai neutralisti di ieri e di oggi, lontani o incapaci di riflettere sulla natura ovvia e naturale delle considerazioni del pontefice, contrario a tutti gli eventi bellici e con ancora maggiore accoramento ad uno di dimensioni planetarie.

Mattarella nella risposta, forte del suo armamentario di “cattolico democratico”, sempre caldo, mette in risalto il secondo conflitto, segnato dalle atrocità esclusivamente “nazifasciste” e concluso trionfalisticamente con l’atto devozionale alla trinità laica, fatta di libertà, pace e progresso.

Tra le conseguenze del “secolo breve”, seguito nel dopoguerra, determinante e avvilente “la degenerazione di alcuni movimenti nazionalistici verso forme estreme di intolleranza e di pretese di predominio sulle persone e sugli altri popoli”.

La miopia e la monotonia critica degli uomini, come Mattarella, sempre solidali con la sinistra, sono tali da rifiutare la citazione, la segnalazione e condanna del movimento russo, poi sovietico, poi stalinista.

Continua il capo dello Stato, scavando il solco lapalissiano fra gli orientamenti antibellicisti, ai quali guarda con trasparente favore, e quelli favorevoli al governo.

Non una parola di dissenso, infatti, è pronunziata verso i socialisti e l’atteggiamento irenico e frenante di Giolitti, del quale mai nessuno, compreso Mattarella, ha riprovato l’impresa coloniale libica del 1911.

L’inquilino del Quirinale arriva ad accreditare la Società delle Nazioni, inane e improduttiva tanto quanto l’organizzazione erede dell’ONU, mai sottoposta alle censure necessarie.

I modelli cui occorre guardare sono distinti, distanti e incompatibili con quelli sostenuti e decantati dal presidente siciliano, anche e soprattutto in una Italia, come quella di questi mesi, in cui nessuno fiata sugli esperimenti genetici compiuti in Cina, paese protetto da una inviolabile “cortina del silenzio”, si irride e si discute sui decimali del PIL, come non si trattasse di miliardi (lo 0,2 vale appena 3 miliardi!) ma di semplici bruscolini, e si raggiunge l’assopimento delle menti giovanili con la consacrazione didattica della Costituzione anche da parte del governo gialloverde.

Tra le tante posizioni ideali, meritano di essere rivisitate quelle espresse in due interventi a Montecitorio da due esponenti nazionalisti, Luigi Federzoni (1878 – 1967) e Luigi Medici del Vascello (1881 – 1962), deputati eletti in 2 collegi della Capitale nella legislatura operante negli anni della guerra. Le parole sono composte, misurate e saggie, incompatibili ed impensabili oggi.

L’esponente di nascita bolognese, il 30 giugno 1916, nella salvaguardia degli interessi nazionali, rimarca “la necessità di garantire seriamente e durevolmente, contro ogni insidia di altrui assurde sopraffazioni, il predominio italiano in Adriatico; la necessità di assicurare il pieno sviluppo dell’espansione politica ed economica a cui anche l’Italia ha diritto nel Mediterraneo orientale, in armonia colla espansione proporzionata delle potenze alleate; la necessità di integrare, migliorare ed estendere i nostri possessi coloniali, in armonia col larghissimo incremento oramai realizzate dalle potenze alleate, a spese della Germania e della Turchia”.

Luigi Medici, figura tenuta ai margini ed ignorata, il 15 febbraio 1918, assegna responsabilmente alla Camera (quella di allora!) lo studio e la cura “perché l’Italia, si trovi all’alba della pace, in condizione da affrontare nel modo più tranquillo il trapasso da uno stato all’altro e di riprendere con novella lena l’ascensione sua nelle feconde lotte civili di cultura e di produzione”.

Con una visione plausibile e sensata sul futuro immediato, carico di problemi immani, riconosce che dopo Caporetto “l’Italia deve la sua salvezza quasi per intero allo spirito incrollabile ed eroico ed eroico dei suoi soldati, ma tentare due volte la sorte per noi sarebbe follia”.

Va rilevato che di Federzoni si è scritto tanto, troppo e quasi sempre di malanimo. Un’eccezione è costituita dal volume, abbastanza recente, Federzoni e la storia della destra italiana nella prima metà del Novecento, curato nel 2001 da Benedetto Coccia ed Umberto Gentiloni Silveri per “Il Mulino”.