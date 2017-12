Mentre il quotidiano dei vescovi, da sempre sostenitore o meglio ancora fautore del toscano, fulgido prodotto del loro vivaio, con un articolo di sabato 2 dicembre, a firma di Alberto Gambino, sosteneva per la legge sul fine vita l’esigenza di “un approfondimento serio e un confronto vero per la delicatezza della materia, il rilievo dei dubbi tecnici, etici e clinici tuttora aperti sul testo e la distanza delle posizioni in campo per una norma che richiede una larga condivisione tra ispirazioni culturali radicate nel Paese prima che tra i partiti”, nella prima seduta della settimana è stata impressa una accelerazione perentoria in barba ancora una volta ai cattolici.

“Avvenire” infatti si è accorto con ritardo della spinta politica, sorretta da finalità elettorali (l’appoggio della pattuglietta radicale) “per approvare in via definitiva il disegno di legge sul cosiddetto “biotestamento” senza discutere di quelle modifiche necessarie per evitare derive verso prassi di abbandono terapeutico”. Si è profila infatti per loro una nuova, netta ed inequivocabile sconfitta dovuta alla compattezza del fronte laico – ateo della sinistra. Su posizioni contrarie alla misura normativa si sono schierati la destra ed i leghisti sempre ignorati e non di rado disprezzati e il gruppetto di Alfano. Forza Italia, al solito, come in tutti i casi in cui non risulti interessato l’autocrate, “padre e padrone”, si presenta impreparato, sorpreso e diviso tra cattolici e “liberal” e quindi con il pilatesco atteggiamento della “libertà di coscienza”, secondo prassi o meglio sua natura, si dimostra incapace di recare un contributo concreto e deciso contro la sinistra.

In questo periodo prenatalizio arrivano nelle case appelli alla solidarietà, all’appoggio ed al concorso e morale e soprattutto materiale, che non appaiono e non sono sicuramente bugie, esagerazioni o peggio ancora strumentalizzazioni.

Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione onlus “Progetto Arca”, operante da oltre 20 anni verso uomini, donne, anziani, bambini e famiglie senza casa, cibo, salute e futuro. Fa notare che “il nostro Paese conta 615 nuovi poveri ogni giorno” e che con il soccorso con le “Unità di strada”, attive a Milano, Roma e Napoli, alle persone prive di dimora stabile si distribuiscono cibo, bevande e coperte. I “centri di accoglienza” del “Progetto” offrono in ogni notte dell’anno a centinaia di sfortunati un letto, la colazione, il pranzo e la cena. Sinigallia non esagera davvero e fotografa una realtà, sconosciuta soltanto ai potenti del governo, che emanano misure “pannicelli caldi” e dagli esigui riflessi, denunziando l’Italia come “il Paese con più poveri d’Europa”.

L’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, creata da don Giovanni Benzi invia questa sconvolgente denunzia: “Viviamo sotto lo stesso tetto con gli ultimi per condividere con loro speranze, gioie e fatiche. Fame, miseria, solitudine, emarginazione, abbandono: questa è la sofferenza quotidiana dei più poveri. Un dolore di cui ci facciamo carico con amore, che alleggeriamo con la condivisione di vita e che trasformiamo con quell’aiuto concreto e reciproco che diventa cibo, sostegno, comunione di vita in una casa sicura. In una parola famiglia”.

Le due segnalazioni riportate non sono altro che dignitose denunzie di un malessere generale capillare, profondo, contro ben poco si opera e contro cui vengono predisposti miseri ed effimeri rimedi. Del resto in Italia si parla e straparla di socialità per fini strumentali, in questi mesi sfacciatamente elettoralistici, ma pochi leggono e considerano nel loro significato autentico, di condanna e di riprovazione, le parole del vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili: “Il problema non è la fase dell’emergenza . Il dopo. Manca una linea di orizzonte. Ancora non vedo progettualità. Neppure un dibattito, sul come, dove e quando Amatrice sarà ricostruita. Siamo ancora alle promesse fatte sull’onda dell’emozione”.