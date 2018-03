Complice un black out elettrico improvviso, nella mattinata di ieri – esaurite le batterie dei computer – mi sono dovuto forzatamente dedicare ad altre attività, nel caso di specie a quella da me più amata: la lettura. Ho potuto così portare rapidamente a termine la disamina del numero 80 di “Aspenia”, la rivista dell’Aspen Institute, dedicato a “Potere digitale e democrazia“.

Mi documento sempre al massimo su chi non la pensa come me, in quanto la “conoscenza del nemico” è fondamentale, molto di più e molto prima di quella dell’amico. Sono così riuscito a completare d’un fiato le 227 pagine di questo numero e ho letto una lunga serie di saggi di estremo interesse, che mi hanno confermato in alcune valutazioni che già avevo fatto mie e che sintetizzo qui di seguito:

la diffusione della Rete (o meglio ancora delle reti) è percepita dai fautori (consapevoli o meno che siano) della democrazia totalitaria come una minaccia molto seria al loro potere, al punto da indurli a ipotizzare (per il momento ancora tra le righe…) la possibilità che, in futuro, la logica de “un uomo, un voto” possa subire dei “correttivi” in grado di non mettere a repentaglio gli assetti politici e metapolitici esistenti.

Ex inverso, al di là delle geremiadi sul commercio dei dati individuali e collettivi, quello che dà fastidio oggi ai "padroni del vapore" è che la rete contenga forme di resistenza passiva e anche attiva che essi non avevano previsto. Esiste infatti la possibilità, per i singoli, di diffondere pubblicamente "Pillole concettuali di Resistenza di Massa", le quali, moltiplicandosi e diffondendosi, consentono di costituire forme di contropotere che possono rappresentare la classica pietruzza inserita in un ingranaggio ben oliato, capace però – per il suo semplice esistere – di bloccarlo.

Si è creato in tal modo un nuovo terreno di scontro, un nuovo ambito di guerra dove anche l'esistenza della più terribile delle asimmetrie tra chi ha potere e chi non ne ha può essere in qualche modo colmata, perché si possono far circolare molte più informazioni e valori, e perché i singoli hanno la possibilità di associarsi tra loro, dando vita a nuove forme di democrazia diretta, non mediate da alcuna ingerenza di rappresentanza.

Siamo dunque di fronte a situazioni nuove, ma di cui è già possibile intuire la straordinaria valenza, nel senso che possono nascere e si possono far nascere metapolitiche nuove, scaturenti dal basso, autodirette e – a partire da un certo livello – anche sapientemente eterodirette o comunque alla ricerca di incroci, interfaccia e alleanze un tempo assolutamente impensabili, prima ancora che impossibili, e che travalicano i limiti abituali delle intese metapolitiche .

Siamo perciò in presenza di una nuova forma di guerra culturale, di strategia mediatica e questo mi ha indotto a riprendere in mano il mio libro “Lo stratega mediatico” (Roma 1998) ed a constatare che dovrei assolutamente dedicarmi a scrivere qualcosa di nuovo in materia, perché troppe novità si sono manifestate con forza nel corso degli ultimi venti anni.