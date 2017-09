Sgomberiamo il campo dagli equivoci. Un referendum non previsto dalla Costituzione, come quello catalano, non è un’espressione di democrazia popolare, ma un abuso. Per di più quel potenziale abuso, modellato sull’ideale delle piccole patrie, è un sogno pericoloso. Sostituendo la sovranità degli stati nazionali con il modello delle piccole patrie si rischia non solo il tracollo dell’Europa, ma anche delle entità nate dal suo sgretolamento. Le mini-patrie funzionerebbero, forse, in un’Unione Europea con un’autorità e una sovranità di stampo federale, ma questa resta una ipotesi mentre l’attuale modello sovranazionale europeo è evidentemente carente e lacunoso. E la questione catalana, sui cui Bruxelles non sa esprimere un parere, ne è l’esempio.

Ma guardiamo alle sfide globali come l’immigrazione. A chiudere la rotta balcanica e – in parte – quella libica non son stati gli euro-burocrati, ma due stati nazionali come Germania e Italia. Immaginiamoci se a trattare con la Turchia fosse andata la Bavaria e con i libici la Sicilia. E quale sarebbe la forza contrattuale d’una Catalogna rispetto a quella d’uno stato sovrano spagnolo che a Ceuta e Melilla regola con il pugno di ferro, e d’intesa con il Marocco, i flussi migratori? La strage di Barcellona dimostra invece come la disintegrazione di autorità statale e forze di sicurezza aiuti i terroristi. Se Barcellona si fosse attenuta alle regole nazionali sulla sicurezza nei luoghi pubblici e l’indagine sull’esplosione del covo jihadista fosse stata condotta da una forza antiterrorismo centralizzata la cellula dell’Isis non avrebbe raggiunto le Ramblas.

E pensiamo allo strapotere dei giganti della rete o delle multinazionali con fatturati superiori a tanti stati nazionali. Nel nome del proprio interesse economico queste entità tendono a sottrarsi alle leggi nazionali attribuendosi il ruolo di interpreti d’un nuovo ordine globale. Una piccola patria anziché contrastare questo strapotere, può diventarne complice. Lo dimostra un Lussemburgo arrivato ad accordarsi con le multinazionali aiutandole a sottrarsi alle autorità fiscale nazionali. E lo spezzatino delle mini-patrie è ancor più pericoloso in un mondo dove Stati Uniti, Cina e Russia lottano per definire un nuovo ordine mondiale. In cui solo le alleanze fra stati nazionali pienamente sovrani possono garantire a noi europei un esiguo spazio vitale.