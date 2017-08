Siamo in vista della fine del mondo, costruito sulla correttezza, sulla limpidezza e sulla coerenza dei comportamenti. Prima Musumeci (ahi! ahi!), poi Casini cercano di attirare il consenso elettorale, di imprecisato peso, di Alfano, pronto a scegliere il più consistente offerente in termine di poltrone.

Intanto nel suo forsennato “giro d’Italia” il boss del PD non fa, come di consueto, che recitare spartiti , zeppi di superficialità e di banalità solo apparenti. Apparenti dal momento che sono in stridente antitesi con l’atteggiamento, al momento deciso, assunto dal governo e dal “ragazzo prodigio” Calenda nel confronto / scontro con la Francia. La posizione, in cui è stato collocato Renzi, è pilatesca e contraria agli interessi italiani.

E’ ancora apparente perché nel caso in cui ad assumere la decisione nazionalistica di Macron fosse stata Marine Le Pen, ad un “sol uomo” , con l’appoggio del cardinale Bassetti e di mons, Galantino, da Bersani a Berlusconi, avrebbero la ineludibile necessità di mobilitare persino i riservisti al confine di Briga e Tenda.

La nostra penisola ha l’onore di contare tra i propri organi di stampa due quotidiani, tracimanti unicamente senno ed acutezza critica, “Il Foglio” e “Libero”. Il secondo, nell’edizione non “a luci rosse”, si è accorto che nonostante la gestione fallimentare della capitale, i pronostici elettorali sono favorevoli ai Cinque Stelle sia per le politiche del prossimo anno quanto per le regionali siciliane autunnali, in cui, come nella precedente consultazione, Berlusconi è problematico consenta sulla candidatura di Nello Musumeci. I sondaggi finora presentati in primo luogo dal “mago Pagnoncelli” guardano ad una realtà standardizzata, lontana dai sentimenti di scontento e di insoddisfazione, solidi e convinti, pronti a tradursi nel voto di protesta, giammai di proposta, verso i grillini o nell’astensione polemica e amaramente delusa di tanti elettori di destra. E’ la politica della sinistra, del centro e del redivivo Berlusconi (negli anni della sua caduta pilotata alla ricomparsa, perché è sparito?) a deludere e ad essere respinta, visto che sia il 4 dicembre scorso, in occasione del referendum, sia nelle amministrative dello scorso giugno, la disaffezione per le urne è diminuita e non di poco.

Riprovazione e fastidio vanno espressi con forza di fronte alla demagogica ed irridente mossa del ministro delle Politiche Agricole Martina, che ha proposto per Amatrice, prossima al secondo inverno di disagi e di sofferenze, la candidatura della tradizione amatriciana a “patrimonio Unesco” “nell’ambito degli obiettivi del 2018, anno che come governo abbiamo voluto dedicare al cibo italiano”.

Sul piano culturale autentico non può essere nascosto l’ennesimo errore storiografico (il miliardesimo?) compiuto da Croce nel giudizio sul fascismo “parentesi della storia”. E’ stato annunziato il rinvenimento di un carteggio, di cui non è difficile prevedere la prossima pubblicazione, tra la figlia di Mussolini, Edda, ed il gioielliere caprese Pietro Capuano. Le lettere “di nostalgia e di passione” vanno dall’estate del 1946 fino all’inizio degli anni Sessanta.