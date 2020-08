Un ultimo sguardo al mare imbronciato, un addio ai boschi dove l’aria settembrina si coglie all’alba e al tramonto. L’estate se ne va mestamente. L’avevamo ritrovata spumeggiante e ricca di promesse qualche mese fa, dopo la “clausura” e la paura. Pensavamo che da essa ci saremmo congedati con l’animo leggero di chi ritorna dopo essersi ritemprato. Ed invece neppure la ipotizzata ventata d’autunno abbiamo dovuto attendere perché l’alieno si manifestasse. Di sicuro non se n’è andato mai. Ha forse preso anche lui il suo periodo di ferie alimentando l’illusione della fine di un incubo. Ora che si è ripresentato, i mari e i monti che lasciamo sono più tristi, il virus della malinconia morde, i preparativi della partenza sono tristi e vorremmo restare dove siamo, dove abbiamo coltivato la speranza della liberazione.

Si è fatto tardi per tutti. E ognuno si affretta, accompagnato dai propri pensieri, a rielaborare ciò che ha immaginato negli ultimi giorni d’innocenza e di speranza scrutando dalla battigia un immaginario tranquillizzante orizzonte o attraversando boschi freschi gremiti di suggestioni leggere. Sa che il viaggio, breve o lungo, non prevederà soste amene, ma sarà scandito dalla vastità dell’ansia, con un orecchio proteso alla radio per cogliere i numeri dei contagiati quotidiani e l’occhio a scrutare nei finestrini della automobili che si affiancano espressioni analoghe di preoccupazione. In effetti non si rientra da una scampagnata. Per quanto lunga, la vacanza è finita male: qualche migliaia di colpiti dal virus, secondo i tamponi processati, ma potrebbero essere infinitamente di più, sono ombre sconosciute che s’imprimono nella mente e tolgono la voglia di commentare qualsiasi cosa con chi condivide la rentrée. Un caffé per “staccare”, ma non si staccano i domani che non cantano, parafrasando all’incontrario il poeta francese. Quale che sia la nostra attività, dalla prossima settimana noi combatteremo solitariamente la battaglia che davamo se non per finita almeno sospesa.

C’è da resettare la nostra vita, un’altra volta. C’è da fare i conti con le probabilità di contagiarci (e non è paura, ma umana pietà per noi stessi e i nostri cari). C’è da sperare – e non si sa fino a quando – che questo benedetto vaccino arrivi il più presto possibile. Intanto seguiremo virologi e politici, immunologi e commentatori, giornalisti e banditori di ciance senza, come al solito, capirci nulla, impossibilitati a farci un’idea del nostro futuro.

Adesso sembra che le scuole siano la priorità della nostra vita collettiva. Che si fa, si aprono, si tengono chiuse oppure (all’italiana) socchiuse? Forse al primo caso di contagio si andrà tutti a casa. O forse no. Una quarantena può bastare per masse sbandate di studenti, professori, impiegati. E poi un’altra ancora, a migliaia o centinaia di chilometri di distanza. E se i famosi “asintomatici”, prudentemente indicati in bambini, adolescenti e ragazzi, dovessero tornare a casa e abbracciare papà, mamma, nonni, zii e parentado vario lasciando loro uno spiacevole e non voluto ricordino, il contagio da coronavirus, che si fa? Dobbiamo ricevere con o senza mascherine i nipotini che non vediamo da mesi e si lanciano su di noi per farsi fare una coccola, sapendo che quel gesto d’amore può essere mortale? E sì, proprio così. Come in una tragedia greca: i giovani che danno la morte ai vecchi o che quantomeno di questi tempi gli consegnano il lugubre messaggio dei pipistrelli.



Non c’è stato un solo accenno di dibattito pubblico su questo aspetto della orribile vicenda. Come non c’è stato un concerto polifonico, ma soltanto stonature sulle modalità della riapertura o della chiusura ritardata o ad oltranza. Abbiamo passato mattinate a compulsare giornali nei quali grafici squinternati cercavano di renderci edotti su barriere e ostacoli e spostamenti e metrature e trasporti. Qualcuno ci ha capito qualcosa? A quindici giorni dalla riapertura, centinaia di professori di ruolo rifiutano di occupare le cattedre che gli spettano: saranno i supplenti, con tutto il rispetto, a porgere grani di sapienza ai frastornati studenti, sempre che accettino. Ma i capi d’istituto, cioè i presidi, hanno fatto sapere che senza il varo di una legge che li protegga penalmente (uno “scudo”, insomma) loro non si assumeranno nessuna responsabilità, se ne resteranno a casa. Ed in cinque mesi, non c’è stato uno straccio di ministro che abbia previsto una simile reazione per proteggere almeno con la carta bollata, se non con i farmaci che non esistono ancora dal coronavirus, questi professori sulle cui spalle gravano enormi responsabilità?

Il pensiero di uno Stato che che non c’è, di una mortifera burocrazia, di una alienante e desolante programmazione accompagna chi torna dal mare e dai monti. Governo e Regioni litigano come comari sul ballatoio. Il Parlamento ormai esautorato da febbraio dall’esecutivo, è impotente. Peraltro c’è una campagna elettorale in corso e profittando di questa ci si mena come fabbri quasi che il coronavirus sia uno strumento politico.



Domani è il primo giorno di ansia vera, reale, vissuta. Con o senza mascherina, ad un metro dai nostri simili, con le boccette di disinfettante in tasca. Ma l’ansia non se ne andrà facilmente. Del resto non aiuta neppure l’Europa. Centinaia di migliaia di contagiati in tutto il Continente non ci fanno ben sperare. Pensavamo di averla sfangata almeno in parte: non è andata così. E’ successo anche che una masnada di disperati più o meno danarosi se ne sono andati dove la vacanza costa di più ed è più bella, ma è sconsigliabile farla: sono ritornati abbronzati e contagiati ed hanno portato il loro souvenir. L’imperizia e l’imprudenza, poi, hanno fatto il resto: feste da ballo nei cascinali, ammucchiamenti selvaggi su spiagge incontrollate, movide sudate e abbracciate. L’alieno s’è fatto la più sontuosa delle vacanze. Mentre noi leggevamo sotto l’ombrellone o attraversavamo boschi che tra un mese saranno ingialliti. Restano poche fotografie sul cellulare di un breve incanto.