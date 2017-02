Nei momenti di scissione si vedono le qualità morali dei politici. Il tipo di politico che mi piace di meno è il tentennante, il pauroso: quello che un po’ sta di qua, un po’ sta di là, gli piacerebbe ma ha timore di tutto. Timore di perdere la sedia, timore che un soggetto nuovo non raggiunga i voti sufficienti ad appagare la sua ambizione repressa, timore di dover lottare per riguadagnarsi quello spazio che pazientemente era riuscito ad avere galleggiando sempre, non decidendo mai, ma dando ogni volta ragione al suo superiore.

E’ il prototipo di dirigente o quadro (che si trova in tutte le aziende e i partiti) servilissimo coi superiori ma ferocissimo coi sottoposti, che non decide mai, ma impone le decisioni degli altri senza dibattito, nè dialogo. Questo prototipo di dirigente o quadro, in vita sua si è sempre accodato, quindi quando è costretto a prendere una decisione va nel panico: tentenna, non dorme la notte perchè deve fare una scelta che non farà, sbianca in volto e dà ragione a tutti, prega che gli altri non scelgano, si fa odiare dagli uni perchè parla solo di timori e paure quando ci sarebbe da combattere, si fa disprezzare dagli altri che sanno che rimarrà solo perchè ha paura. Purtoppo di questi tipi, nella nostra decadente società, ce ne sono sempre di più.