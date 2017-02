Sono già trascorsi nove mesi dall’insediamento del Beppe Sala a Sindaco di Milano ma le irrespirabili polveri sottili pisapiane continuano ad opprimere tutta la città.

I centri sociali e gli insediamenti Rom mantengono le loro posizioni forti della protezione comunale come in viale Molise 68 dove le palazzine liberty sono okkupate dal 2012, praticamente regalate al “Collettivo artisti Macao” legato all’area antagonista e lasciate nel più totale stato di degrado. Per non parlare poi dei due palazzi in piazzale Lotto che malgrado i tentativi di riappropriarsene da parte della Immobiliare Ceschina legittima proprietaria continuano a restare confiscate da una fantomatica, Soc. di mutuo soccorso che nei fatti soccorre solo se stessa. Sempre nella stessa piazza fa bella mostra di sé lo scheletro del mai riqualificato PalaLido storica palestra milanese rimasta in questo stato da almeno 5 anni, a rimarcare se ce n’era bisogno la sciatteria colpevole della Giunta Pisapia e l’attuale complice indolenza.

Insomma se ci sei Sindaco Sala batti un colpo facci sapere che esisti anziché mandare in onda la sceneggiata del vado a casa anzi no alle prime difficoltà. Comprendiamo bene che trovarsi indagati proprio sulla gestione di Expo, appuntatagli sul petto come una medaglia al valore, possa essere motivo di tormenti inaspettati ma da un manager così osannato ci aspettavamo una risposta più coraggiosa.

Di fatto fino ad ora il Beppe ha battuto due o tre colpi condivisibili saccheggiando però i programmi elettorali di Stefano Parisi ma la discontinuità annunciata rispetto alla inadeguatezza del Pisapia non si palesa né si percepisce. Di fatto resta invece inalterata l’odiosa rapacità del suo predecessore nel mettere le mani nelle tasche dei milanesi con l’aggravante di andare addirittura a risucchiare vecchie sanzioni dimenticate da anni nei cassetti della vigilanza urbana.

Questo ennesimo accanimento si spiega d’altronde con la necessità dell’ex manager di riempire i buchi di bilancio elargiti a piene mani insieme alle migliaia di migranti lasciati vagare in città allo stato brado e mollatigli in eredità dall’incapace Pisapia. Non è comunque un gran momento per il neo Sindaco e alle angosce gestionali si accatastano pure gli spifferi che provengono da Ubi Banca il cui Presidente Giovanni Bazoli, suo munifico sponsor, è attualmente indagato insieme alla figlia Francesca per associazione a delinquere volta ad ostacolare le operazioni di vigilanza per illecita influenza all’assemblea dei soci.

Ora è ormai cosa stranota che il Beppe, malgrado l’apparenza da grigio uomo d’apparato, nasconda una certa esuberanza al punto d’aver collezionato numerose fidanzate e mogli e che al momento abbia intrecciato una nuova relazione proprio con una delle figlie del Bazoli.

Per i malpensanti questo nuovo amore sbocciato con la signorina Bazoli, sua collaboratrice al tempo di Expo, potrebbe apparire un po’ interessato come del resto lo è stata tutta la sua vita sempre a rimorchio del potente di turno ma preferiamo non entrare nel merito anche perché in fin dei conti sono affari suoi che ci interessano poco o niente.

Ci interessa e molto invece il bene della nostra città anche se con quel 60% di aventi diritto non andati alle urne a giugno il diritto alla critica ed alla protesta si è ridotto ai minimi termini.