Con il mese di settembre per le vie di Milano hanno cominciato a comparire, sempre più numerose, biciclette di una strana forma, posteggiate ovunque. All’inizio , quando vidi il primo esemplare di queste strane bici, mi chiesi come fosse possibile che qualcuno abbandonasse per strada il proprio veicolo a due ruote senza assicurarlo ad un palo qualsiasi onde evitarne il furto. Poi quando mi accorsi che i mezzi erano tanti e sparsi dappertutto compresi che si trattava di un nuovo fenomeno di bike sharing. Infatti due imprese cinesi hanno vinto da poco l’appalto per invadere Milano con le loro biciclette a noleggio, che raggiungeranno i 12000 mezzi in breve tempo : sono la Mobike e la Ofo. Rispetto al sistema tradizionale di noleggio finora esistente , gestito dal Comune, con una semplice app la bicicletta può essere presa ovunque ci si trovi e lasciata nel posto più comodo per l’utilizzatore, senza doverla riportare ad un parcheggio prestabilito. Il costo è molto conveniente , 15 centesimi ogni 30 minuti, quindi vantaggioso per brevi spostamenti, quando salire su un bus richiede 1 euro e 50 a biglietto, da andare ad acquistare chissà dove.

Monbike ha ideato una bicicletta bruttina nell’aspetto, con una componentistica unica che rende i singoli pezzi non commerciabili, poco confortevole per lunghi tratti, con ruote a pneumatico pieno, a prova di furto.

La nuova opportunità di spostamento urbano è presto divenuta un fenomeno sociale, come anche in altre città del mondo. Il successo è dovuto principalmente alla difficoltà di possedere una city bike a Milano. La piaga dei furti è incessante ; molti ciclisti, se si vedono sparire la propria bicicletta, sanno anche dove andare per recuperarla : ci sono i mercatini come quello di Senigallia dove la puoi ritrovare facilmente, il problema è farsela restituire ; così molti preferiscono pagare e ricomprarsela a cinquanta euro circa. Il tutto è tollerato dal Comune a cui basterebbero due delibere per arginare il fenomeno. La prima riguarderebbe il permesso di vendita di bici usate solo in negozi autorizzati, la seconda imporre a tutti i condomini della città uno spazio per il loro parcheggio all’interno dello stabile, pena una multa, così da permettere ai ciclisti cittadini di parcheggiare il proprio mezzo in sicurezza.

Questo innovativo sistema di bike sharing è diventato presto un nuovo termometro sul grado di civiltà della cittadinanza ; le Mobike sono lasciate ovunque, sui marciapiedi, dove sarebbe vietato, ma anche all’interno dei cortili, sull’erba, appese agli alberi, nelle fontane. Molte sono gettate nei Navigli, tanto che un gruppo di canottieri a turno le va a pescare dal fondo dei canali. Se tutto questo ci può gettare nello sconforto, possiamo consolarci assistendo a cosa accade nelle altre metropoli ; ad Amsterdam un servizio regolare di chiatte percorre i canali cittadini per pescare le biciclette gettate in acqua, a Singapore qualcuno, finito il noleggio, si è dilettato a lanciare la sua due ruote da un grattacielo, a Melbourne le Ofo gialle vengono utilizzate come fossero decorazioni natalizie, appese un po’ ovunque.

Questo fenomeno fortunatamente non ha portato danni alla industria della bicicletta, in forte espansione. Molti più cittadini si stanno abituando all’uso delle due ruote apprezzandone i vantaggi, imparando i trucchi di chi deve districarsi per le strade urbane. Naturalmente le piste ciclabili a Milano fanno pietà, terminano improvvisamente senza un perché, sono ostacolate dalle auto e dai pedoni, alcune sono persino più pericolose laddove sono contraddistinte dalla sola segnaletica orizzontale in strade ad alta percorrenza.

Gli incidenti stradali con i ciclisti come vittime sono in aumento; l’obbligo del casco viene ancora ignorato dalla legislazione italiana, sempre in ritardo su queste cose.

L’industria della bicicletta è sana perché oggi ne esistono molte tipologie : oltre alle city bike, abbiamo quelle elettriche a pedalata assistita, quelle da corsa, da strada o da sterrato o addirittura d’epoca per manifestazioni vintage, le mountain bike , quelle adibite per la down hill ovvero da discesa spericolata, le BMX per acrobazie . Nel campo delle biciclette elettriche la nostra Piaggio si sta buttando sul mercato, dove la concorrenza è forte.

La soluzione elettrica a pedalata assistita rappresenta il futuro : nessuna emissione, nessun bollo ma vedrete che questo Stato arpia ci penserà presto ,nessuna assicurazione obbligatoria, nessun rumore; questo aspetto può rappresentare un problema di sicurezza perché il pedone potrebbe non essere avvisato del sopraggiungere del mezzo ad una velocità inaspettata, che comunque non deve superare i 25 km all’ora.

Purtroppo non esiste una politica ad ampio respiro della bicicletta in Italia, nonostante questa industria crei lavoro e ricerca , in un campo dove siamo leader al mondo. Intanto accontentiamoci di una cultura ciclistica in forte espansione che interessa sempre più anche il pubblico femminile.