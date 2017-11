E’ ormai passato mezzogiorno, è giunto il momento per uscire, quando tornerò LORO non saranno ancora in azione, la mia casa rimarrà sicura ; e poi a mio figlio, che lavora all’estero, ho chiesto un solo regalo l’anno scorso, la porta blindata; lui ha esaudito il mio desiderio e questo mi rende relativamente tranquilla.

Esco da via Segneri, al Lorenteggio, circondata dai cantieri della metropolitana, i lavori finiranno quando io ormai non ci sarò più ; mi appoggio al bastone perché l’artrosi non mi dà tregua, soprattutto al mattino; me lo ha consigliato il mio medico, io mi vergognavo all’inizio, lui mi ha detto invece che mi conferiva una certa aria di nobiltà e poi è un piccolo strumento di difesa. Mi dirigo a piccoli passi verso la fermata del 14 al Giambellino, dietro lascio la cittadella dei lavori, delimitata da alti pannelli che illustrano il percorso della futura linea blu. Per indorare la pillola sui disagi quotidiani ,qualcuno ha fatto stampare alcune notizie storiche sul quartiere ; fu Napoleone che volle agganciare il Lorenteggio a Milano, poi gli Austriaci lo accorparono al territorio di Corsico, infine il fascismo lo riaggregò alla città. Un quartiere con una sua dimensione storica, con una sua identità che perfino il Barbarossa non volle violare ; giunto alle porte di Milano, nel 1162, l’imperatore si ritirò a pregare nella chiesetta alla fine del viale di platani secolari, fatti abbattere oggi dal modesto Pisapia, e decise di risparmiare da violenze e saccheggi quell’antico rione.

Altri pannelli ricordano i cantanti che vissero e trassero ispirazione dal Lorenteggio : Giorgio Gaber, Ricky Gianco, Mario Lavezzi , ma anche Bobby Solo e Celentano frequentavano la zona. Viene citato anche Lucio Battisti, che però mi ricordo viveva vicino a una mia amica, alla pensione affittacamere Cantore, in corso Genova. Questo piccolo albergo ora non c’è più ma la casa è rimasta : si potrebbe mettere una bella targa con su scritto “ qui abitò il grande cantante eccetera eccetera.” Del resto in piazza Sant’Ambrogio angolo via Lanzone c’è una lapide che ricorda il soggiorno milanese del Petrarca ; e il Battisti non è meno importante, fosse stato americano e si fosse chiamato Bob avrebbe vinto anche il premio Nobel.

Sui pannelli si dimenticano i comici che nacquero da queste parti, Gino Bramieri, Diego Abatantuono, vissuto nelle case minime degli operai degli stabilimenti della zona, e il Cochi Ponzoni. Oggi non vedo quale ispirazione possa sorgere da un quartiere senza più anima e cosa ci sia che possa far ridere guardando la tristezza di un territorio sventrato.

Qualche giorno fa ha bussato alla mia porta un funzionario delle case popolari e mi ha proposto di riscattare il mio appartamento.

“Signora, se lo compri, se lo prende al costo di un box, lo può regalare ai suoi figli o ai suoi nipoti , è un affare ! Con il completamento della metropolitana i prezzi di queste case schizzeranno alle stelle !” mi ha detto.

Io gli ho domandato : “ A parte che non ho i soldi, ma tutte le famiglie rom che abitano attorno a me , che hanno occupato le case, che non pagano le bollette, poi se ne andranno ?”

“Eh no, non le possiamo mica mandare via, ormai ci sono…” mi ha risposto.

“E allora queste case non valgono niente, meno di niente, nessuno se le comprerà, se ne renda conto !” ho tagliato corto.

Piano, piano ho finalmente raggiunto la fermata del 14, che per fortuna arriva puntuale. Salgo su e una ragazzina filippina mi lascia il suo posto sorridendomi, gli altri ragazzi tutti intorno guardano nel vuoto, con le cuffie alle orecchie muovono la testa ritmando un qualche suono. Ho pagato il biglietto, anche se sono la sola a farlo, ma io voglio distinguermi, sono italiana, ho una certa educazione ed intendo rispettarmi.

Per fortuna sono seduta, ogni tanto il tram si blocca di colpo, c’è il rischio di cadere, una mia amica si è rotta due costole un mese fa.

Non ho portato con me il borsellino, così evito il borseggio, in una mano tengo il bastone, nell’altra una sacca di tela ripiegata. Debbo raggiungere piazza Sant’Agostino, lì non c’è nessuno che mi conosce, verso l’una il mercato si svuota e ci sono tanti rifiuti da controllare.

Scendo alla fermata di Coni Zugna, di fronte al cinema multisala ; una volta era il più grande teatro di Milano, nei primi anni ottanta ci tenne un comizio l’Almirante ; mio marito il Duilio ci era andato, io no , non la pensavo così. Mi raccontò che era stracolmo di gente; il Duilio , operaio alla Osram, era tutto contento. Parlava bene l’Almirante, quanto ci vorrebbe oggi gente così.

Finalmente raggiungo la piazza, c’è ancora qualche bancarella, ma la maggior parte sono andate via ; dappertutto rifiuti di ogni genere, scatoloni, casse di polistirolo ancora odoranti di pesce, qualche cane annusa qui e là.

Vedo il Gregorio, novant’anni portati bene, faceva il cuoco sulle navi, è già all’opera, lui mi sa consigliare . Mi saluta e mi indica dove andare a cercare : “ Ci sono ancora dei pomodori , alcuni sono acciaccati, ma vanno bene. Poi più in là trovi dell’insalata, però spicciati perché arrivano altri anziani. Se vuoi ti dò qualche patata, ne ho prese anche per te. E i mandarini, ne ho trovati tanti , siamo stati fortunati !”

Anche se zoppico un po’ mi dò da fare ed in breve tempo riempio la mia sacca, ho fatto la spesa settimanale ; mentre infilo qualche ciuffo di lattuga nella mia sporta passa un nero africano con tante borse contraffatte a tracolla e mi sorride, con aria di compatimento. Mi prendo il sorriso e lascio la pietà , e ritorno sui miei passi. Fra un’ora sarò ancora a casa mia, chiusa dentro, con la sicura della mia porta blindata, le inferriate alle finestre ; le luci e i rumori dei lavori del cantiere mi faranno compagnia, il profumo del minestrone allieterà la mia serata e poi stasera c’è il Carlo Conti con le imitazioni dei cantanti più famosi di una volta.