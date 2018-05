Cari ragazzini, ho appena saputo dai giornali di cosa i vostri genitori vi hanno fatto fare , per divertirvi alla festa della Liberazione a Macerata. Vi hanno fatto giocare alla pentolaccia, solo che questa volta dovevate rompere la testa di un fantoccio di cartapesta penzolante a testa in giù con la effige di Mussolini. E voi, forse senza nemmeno capire, vi siete divertiti, pensando solo al gioco, a spaccare la testa del Duce a colpi di bastone, tra le risa dei vostri genitori. Alla fine il cranio del fantoccio si è aperto e sono uscite caramelle, per la vostra gioia.

Innanzi tutto vi rincuoro, i vostri genitori non sono gli unici deficienti che si sono esibiti in sfoggio di odio a buon mercato, pensando di essere spiritosi. C’è stato chi a Pavia ha distribuito adesivi che invitavano ad appendere, sempre a testa in giù, scusate è una loro fissazione, Salvini, Trump, Netanyahu ed Erdogan.

Ad Imola qualcun altro attaccava manifesti con su scritto “Lega Salvini”, con la foto del leader del Carroccio con un cappio intorno al collo.

Mentre in Toscana un parroco esibiva una maglietta con su scritto “Berlusconi illuminaci ! Datti foco!”; questo è quello che passa il convento. Anche voi siete in grado di capire che Gesù non la pensa allo stesso modo, credo ve lo abbiano insegnato al catechismo, se c’è ancora. E se uno non vuole seguire i dettami della Chiesa, può sempre fare altro.

Potrei commentare che certe volte si è più fortunati a nascere orfani, ma cadrei nelle bassezze che ho appena denunciato. Invece vi esorto a volere bene ai vostri genitori, mamma e papà oppure 1 e 2 come oggi si deve scrivere, mi raccomando sono pur sempre loro che vi hanno messo al mondo e che vi amano, a modo loro.

Però arriverà un tempo, tra qualche anno, in cui sarete in piena crisi adolescenziale e contesterete tutto quello che dicono o fanno vostro padre e vostra madre. Ed allora ecco cosa potreste rinfacciare loro, anche per salvarli da un futuro completo rimbambimento “antifa”.

Vedete, ragazzi, Mussolini ha subito in vita, ed anche dopo, tali e tanti oltraggi, che, se fosse in suo potere, essere fatto scherno del gioco della pignatta, non gliene fregherebbe più di tanto.

Qui il problema non è la testa del Duce, infatti poco dopo è stato sostituito da un fantoccio raffigurante un militante di CasaPound ; il fatto grave è che vi stanno insegnando che quando qualcuno vi sta antipatico, si oppone alle vostre idee, disturba i vostri programmi, la via più semplice del confronto è spaccargli la testa.

Nessuna ricerca di argomenti più persuasivi, di ideali più alti, di conquiste fatte con il cuore o con la mente ; nessun tentativo di comprendere le motivazioni altrui, di confrontarle e poi semmai, di contestarle. Solo il ricorso alla spranga, vi stanno insegnando, più sbrigativo, ma non è un gioco. Quando si spacca una testa, non escono caramelle, esce materia grigia, merce rara dalle parti dei vostri genitori.

Voi potreste ribattermi , che dai , piantala, non metterla giù dura era solo un gioco, pesante ma pur sempre un gioco.

Mica tanto, ragazzi ; non solo perché in passato tanti compagni dei vostri genitori ne hanno fatto sfoggio con devastanti risultati sulle teste di altri ragazzi, compresa la mia.

Ma perché ancora oggi, se vi capita di vedere uno spot di Potere al Popolo, lista presente alle scorse elezioni, che circola sul web , si inneggia all’uso della spranga come metodo di lotta politica. Nel video infatti è raffigurata una commissione di compagni che interroga una studentessa, con alle spalle una biblioteca con tanti volumi in mezzo ai quali spicca una chiave inglese, la famigerata Hazet 36. Cosa diavolo ci fa in mezzo ai libri ? Vedete un po’ voi.

Sappiate che inculcare a dei bambini l’idea che ad un avversario politico si possa spaccare la testa è pura barbarie ; “Hazet 36, fascista dove sei ?” gridavano i vostri genitori, nei favolosi anni 70, rivolti ai giovani di destra.

La Hazet 36 era una chiave inglese così pesante che divenne un’arma micidiale, acquistabile in qualsiasi negozio di ferramenta. Quando fu mostrata al giudice nel processo Ramelli, il magistrato non seppe trattenere un fremito di profonda indignazione, cedendo a quell’aplomb che di solito contraddistingue chi deve essere imparziale.

Ecco, quando avrete la crisi adolescenziale, contestate i vostri genitori su questo lugubre insegnamento, sul fatto che hanno ceduto a bassi istinti invece di darvi le giuste nozioni per affrontare il mondo, per farvi capire che apparterrete alla prossima generazione e dovrete costruire o ricostruire una nuova società, che avrà bisogno dell’apporto di tutti gli uomini di buona volontà.

Non mi importa se sarete di destra o di sinistra, mi preme che sappiate crescere fuori dagli schemi dell’odio politico, perché in troppi in questa nostra Italia ne portiamo le cicatrici.