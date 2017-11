Cari ragazzi,

si ha un bel dire che il calcio è solo uno sport, che ci sono cose molto più importanti nella vita, gli affetti, il lavoro, l’economia, che il pallone è “panem et circenses” : tutto vero, sacrosanto, ci mancherebbe.

Eppure per la mia generazione, quella appassionata di calcio, molti ricordi indelebili, alcune delle emozioni più forti della giovinezza, in momenti cruciali della vita, sono legati alle vittorie della nazionale azzurra.

Ricordo ancora la notte di Italia-Germania 4-3, che era “solo” una semifinale : mio padre, io e mio fratello davanti al televisore che mandava immagini sfocate in bianco e nero ; pochi istanti prima della fine della partita, noi in vantaggio per 1 a 0, grazie ad un gol di Boninsegna, mia madre entrò in sala , avendo sbrigato tutte le sue faccende in cucina ,ed in quel preciso momento Schnellinger, allungandosi come non mai raggiunse il pallone e segnò l’unico gol della sua carriera, pareggiando. La partita riprese con i supplementari ed i tedeschi andarono in vantaggio con Muller ed ancora mia madre aveva fatto capolino in sala; a quel punto , invece di dare la colpa ad Albertosi, Rosato o Rivera, ingiungemmo alla nostra progenitrice nonché moglie di nostro padre di non farsi più vedere per il resto della partita. Da buona donna di casa che farebbe tutto per i suoi , la mamma si rifugiò nella sua camera da letto , sacrificandosi per la causa ; ed infatti segnammo con Burgnich, Riva e Rivera. Io e mio fratello, ragazzini, alla fine ci trovammo a rotolar per terra in un susseguirsi di sgomento e di gioia, fino all’estasi finale liberatoria.

Però il ricordo che resta non è quello solo della partita, ma di una famiglia unita e felice, mamma compresa.

Giunse il campionato del mondo del 1982, preceduto da eventi significativi che avrebbero dovuto indurci ad un cauto ottimismo sullo stato di salute del nostro calcio. Nel 1978 il Lanerossi Vicenza, neopromossa che aveva rischiato la retrocessione in serie C, giunse seconda in classifica, dietro la Juve ed alla pari con il Torino, impresa che riuscì meglio solo due anni fa al Leicester che in Inghilterra vinse la Premier League. Il Lanerossi schierava non a caso centravanti un certo Paolo Rossi. Nel 1980 l’Inter di Eugenio Bersellini vinse lo scudetto con una formazione composta quasi tutta da elementi usciti dalla propria Primavera, tranne qualche giovane innesto di talento, vedi Altobelli e Beccalossi.

Fino a quel momento gli allenatori azzurri, chiamati commissari tecnici, erano degli onesti dipendenti della FIGC , che designavano i giocatori seguendo la regola secondo la quale la squadra che aveva vinto lo scudetto quell’anno avrebbe dovuto dare l’intelaiatura alla formazione, con l’aggiunta di qualche calciatore di gran classe preso da altre compagini.

Per il gioco, che s’arrangiassero tra di loro, seguendo gli schemi della squadra più rappresentata. Nel 1982 era la Juventus che aveva l’ossatura della difesa, più Tardelli, Causio e Rossi. Dopo un inizio tentennante, arrivò il momento delle eliminazioni dirette e mandammo a casa Argentina e Brasile, le superfavorite.

Al termine di quelle vittorie la gente cominciò a riversarsi per le strade , sventolando migliaia di tricolori, lasciati in soffitta per anni. E la folla era sempre di più fino all’apoteosi della finale. Tutto un popolo si ritrovava e quelle fiumane di gente decretarono la fine del terrorismo, ruppero una cappa di paura, cacciarono via le baggianate della lotta di classe e fecero ammainare le bandiere rosse dell’odio. Ci fu ancora qualche rigurgito ma il terrorismo non aveva attecchito e gli italiani si erano ripresi la loro anima.

Per un attimo eravamo tornati ad essere Nazione, anche se solo per il pallone.

Poi ci furono i Mondiali 90, a casa nostra in Italia ed anche se arrivammo terzi, ci restano stadi ed infrastrutture, costati un’enormità, che fanno ancora parte del nostro quotidiano.

Nel 2006 abbiamo ancora vinto, quell’anno fu considerato ovvio scendere in piazza con bandiere e trombette. Trascinai un riottoso mio figlio ai caroselli per le strade, ma ero io quello più scatenato nei cori d’esultanza.

Dopo quelle vittorie viaggiando per il mondo, la gente, quella umile, quando sentivo che ero italiano diceva negli anni ottanta : “Italia ? Ah Paolo Rossi, very good !” poi dopo il 2006 :”Italiano ? Cannavaro, muy bien !” . E se qualche tedesco cercava di fare il prepotente con uno di noi, bastava dirgli : “4 a 3!” e lui abbassava la cresta.

Nessuno diceva mai : “Italia ? Ah Michelangelo o Rubbia o Montale .“ Al massimo Lollobrigida e Sofia Loren.

Oggi dopo la eliminazione con la Svezia siamo tornati “pizza, mafia, spaghetti e mandolino”.

La morte di Totò Riina lo sta a dimostrare: per tutti noi ha significato la fine squallida di uno stragista pluriomicida, per il resto del mondo rappresenta la scomparsa di un uomo simbolo di una particolare cultura italiana.

Cari ragazzi, temo che voi non rivivrete le “notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un’estate italiana” , come cantavano Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

Nel 2022 non ci sarà nessuna “notte prima degli esami”, anche perché i mondiali si giocheranno d’inverno, dopo il primo quadrimestre.

Le partite si svolgeranno in Qatar, in stadi che saranno costati la vita a migliaia di operai pakistani, nepalesi, indiani ed eritrei, schiavizzati e tenuti prigionieri, senza passaporto. Per loro non ci sarà nemmeno un pizzico di buonismo, loro mica voteranno PD. E padre Bergoglio non si scomoderà più di tanto, non è il caso di inquietare i musulmani.

Mi sovviene un incubo, di una nazionale da ius soli. Mi immagino una semifinale Italia- Germania, i tifosi delle due squadre che prima festeggiano facendo la “ola”, poi iniziano tutti a saltare , gridando “chi non salta bianco è !”,tutti insieme.

Poi entrano le squadre in campo e l’incubo peggiora : al momento dell’inno non c’è più “Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta..” ma gli azzurri cantano “Stessa spiaggia, stesso mare “ di Piero Focaccia.

Lo ha imposto la ”Presidenta” Boldrini che ha giudicato l’inno nazionale troppo “fascista” e da svampita qual è ha preferito :” una canzone che sembra molto frivola ma rievoca il dramma dei migranti”.

Ed ecco la formazione azzurra , decisa dal mister Alì Ben Dur : Payaso in porta, terzini Li a destra e Azadacuesta a sinistra, al centro della difesa Frog e Bonitos, a centrocampo Palabro, Von Roten e Mountoil, in attacco Skinnè, Empalado ed Eminent.

Come finirà la partita ? Lo sapremo dopo la pubblicità.