Cara signora Lavinia Flavia Cassaro, le scrivo senza indignazione , tale è l’abitudine ai vostri modi sinistri di fare ed alle vostre minacce, per cercare di dare una risposta alle sue parole, urlate a Torino, nella vetusta manifestazione antifascista, all’indirizzo dei poliziotti :” Vigliacchi, dovete morire , fascisti !Vergognatevi !”

Come ogni tipico rappresentante della sinistra, lei ha dichiarato di non essere pentita di quanto detto e di essere disposta a ripeterlo in altre occasioni ; d’altra parte quando mai è accaduto che un compagnuccio abbia mai ammesso di essere pentito di qualcosa ? Perfino per le foibe , tra di voi ,il negazionismo è d’obbligo.

Ha altresì dichiarato che se in piazza esprime il suo pensiero con passionale brutalità, nel lavoro si comporta con assoluta professionalità.

Se lei ha augurato la morte ai poliziotti che difendevano il diritto democratico di espressione dei militanti di CasaPound , ne consegue che altrettanta mala sorte auspicava potesse colpire i “fascisti”.

Desiderare la morte di qualcuno e poi insegnare con amore in classe a dei bambini.

Mi riesce difficile considerarla un dottor Jekyll a scuola che riesce a non trasformarsi in un signor Hyde se viene a scoprire che un suo alunno, per esempio , è figlio di genitori destroidi. Non credo nemmeno che un genitore carabiniere affiderebbe con serenità suo figlio ad una simile docente.

C’è un problema, signora Lavinia Flavia ( due nomi da Roma imperiale…) : lei svolge un impiego che non si esaurisce fuori dalle mura scolastiche : lei è un servitore dello Stato, lei è un pubblico ufficiale durante le sue mansioni, rimane persona che deve dare un esempio in ogni momento della sua vita. Cosa potrebbe pensare un suo alunno se gli capitasse di vedere la sua vergognosa esibizione in televisione ?

Un magistrato non potrebbe fare la drag queen, la sera , lontano dal tribunale, anche se non fosse riscontrato nulla di male in questo comportamento. Un poliziotto se assiste ad una rapina mentre è in borghese ha il dovere di intervenire per fare rispettare la legge ; un medico o un infermiere, se notano per strada una persona rantolante a terra, non possono fingere di non vedere. Perché lo Stato si serve con dedizione per dare certezze ai propri cittadini, per il loro rispetto, ovunque e comunque.

Se la direttrice di una filiale di banca, la sera volesse esibirsi in un numero di lap dance, lo può fare ; saranno poi i clienti a decidere se ha sufficiente credibilità perché le vengano affidati i loro risparmi. Altrimenti ci sono tante altre banche a cui rivolgersi, in piena libertà ; ma il cittadino non ha quasi mai potere di scelta nei confronti di un pubblico ufficiale, quindi si affida a chi svolge un servizio pubblico per la comunità con la fiducia e la speranza di essere in buone mani.

La credibilità di uno Stato, di una Nazione, nasce dal senso di responsabilità e di dedizione dei suoi servitori, di ogni ordine e grado.

Silvio Berlusconi quando si intratteneva con le Olgettine, non compiva alcun reato perseguibile; ma il suo comportamento era censurabile in quanto contrastava con la sua figura di massimo rappresentante dello Stato italiano; non avrebbe mai dovuto mettersi nelle condizioni di essere ricattato o distratto nelle sue incombenze di vertice.

Signora Lavinia Flavia, ritiene troppo oneroso dover rispettare questi comportamenti ? Non è obbligata a fare la maestra, si cerchi un altro lavoro, tanto “Soccorso rosso”, la mafia comunista, vedrà che interverrà a suo favore, forse un domani sarà pure onorevole.

Se dovesse essere licenziata, come tutti si augurano, stia tranquilla , ci sono tanti lavori per lei; poiché le piace augurare la morte altrui, le segnalo che l’Isis è alla ricerca di terroristi in tutta Europa; se invece gradisce un lavoro più tranquillo, ci sono tante cliniche in Svizzera per procurare la “ bella morte”, pagano bene ed è molto “liberal” come impiego.

Se invece fosse propensa ad un nuova collocazione più ideologica, può rivolgersi agli unici due stati comunisti al mondo, il Venezuela e la Corea del Nord ; in entrambi si muore di fame, che combinazione vero ? O che turpe congiura del mondo capitalista, così le piace di più ? Comunque sempre di morte si tratterebbe, tanto per non uscire dal seminato e farla sentire a suo agio.

Pensi che se si inchinasse di fronte ai poliziotti e chiedesse scusa, le potrebbe capitare di provare qualcosa di assolutamente nuovo: si riappacificherebbe con se stessa, perché è lei il suo problema, non la reazione in agguato.