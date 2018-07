Giorni fa c’è stato il summit europeo per ridiscutere il trattato di Dublino col quale si sarebbe dovuta decidere la redistribuzione degli immigrati nelle varie nazioni europee. Dico “si sarebbe dovuto”, perché onestamente non si è capito se davvero qualcosa è cambiato oppure no. Di ritorno dal summit, il Premier Conte si è detto soddisfatto ed entusiasta, ma Salvini l’ha gelato, dicendo di non fidarsi di Macron e dell’Ue, e che valuterà dai fatti e non dalle parole. Ancora più dura è stata la Meloni che ha detto che Conte è stato un ingenuo e si è fatto raggirare dal Presidente francese, aggiungendo che l’unico vero modo per risolvere il problema immigratorio è quello di un blocco navale. Soluzione, quella proposta da Fratelli d’Italia, di non facile soluzione.

Tuttavia, si ha la sensazione che non ci siano molte alternative. Per almeno due ragioni: 1) l’accordo sulla ridiscussione del trattato di Dublino, appare al quanto pasticciato e si ha la sensazione che in realtà tutto sia rimasto come prima, dove gli hotspot non sarebbero obbligatori negli Stati membri, e di conseguenza la redistribuzione degli immigrati sarebbe su base volontaria, e con Macron che ha fatto subito sapere, che gli hotspot dovranno essere nelle zone dove per primi sbarcano i migranti. 2) Ma se davvero l’Ue si mettesse d’accordo per la redistribuzione degli immigrati, avremmo risolto il problema? O l’avremmo semplicemente diluito, spalmandolo su tutto il continente?

Certo, si sarebbe stabilito un principio di uguaglianza di trattamento tra i paesi membri dell’Ue, ma questo è solo un aspetto del problema, e neppure il più importante. Se domani un miliardo di profughi bussasse alle porte del nostro continente, che faremmo? Gli accoglieremmo tutti, distribuendoli sul territorio europeo? Se siamo d’accordo che c’è un limite all’accoglienza, questo limite viene meno con la redistribuzione?

Contiamo che per Salvini, Dublino sia stata solo una mossa tattica, e che noncurante prosegua comunque unilateralmente a non consentire alle navi di sbarcare clandestini sul nostro territorio. Per adesso il governo sta mantenendo le promesse e questa linea parrebbe pagare, se è vero che i sondaggi danno la Lega al 31% dei consensi (per la prima volta prima forza politica nazionale), e che al raduno di Pontida di domenica, Salvini è stato accolto da un bagno di folla; una Pontida completamente diversa da quelle del passato, perché “di governo”, ma soprattutto, “nazionale” (dal verde al blu), dove sono venuti da ogni parte d’Italia per ascoltare il leader leghista.

Dal palco Salvini ha promesso che governeranno per 30 anni e che è tempo di dare vita a una “Lega delle leghe”, una sorta d’internazionale populista che si opponga all’elite, prevedendo per il futuro – dopo il crollo del muro di Berlino del ’89 – il crollo di Bruxelles.