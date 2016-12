Tra i “doni” che il nuovo anno porterà all’Europa ve n’è uno decisamente poco gradito: il ritorno verso i paesi d’origine o di residenza di diverse migliaia di combattenti – i cosiddetti foreing fighters – provenienti dai fronti caldi della Siria e dell’Iraq. A richiamare l’attenzione dei governi e degli apparati di sicurezza europei è il rapporto “Foreign Terrorist Fighters (FTF): Trends, Dynamics and Policy Responses” elaborato dall’International Centre for Counter-Terrorism, centro studi con sede all’Aja.

Paradossalmente, ma solo in apparenza, a favorire il rientro dei combattenti islamisti nei paesi dell’Europa e del Maghreb sono i successi militari –seppur non definitivi – conseguiti dalle variegate compagini – truppe irachene, milizie curde e sciite, esercito siriano, coalizione russo-iraniana, coalizione occidentale – impegnate contro lo Stato Islamico. Successi che, se pur non hanno determinato la crisi della compagine guidata dal califfo Abu Bakr al Baghdadi, hanno portato ad una sensibile riduzione dei territori da essa controllati e, soprattutto, ad una riduzione delle risorse economiche disponibili. Difficile, dunque, pagare i 15mila combattenti stranieri che, secondo le stime, militerebbero sotto la bandiera nera del Califfato. Di questi il 30% circa avrebbe intrapreso il viaggio di ritorno verso casa.

Tra questi vanno annoverati sicuramente dei “delusi”, dei combattenti stanchi della carneficina cui hanno preso parte, ma anche miliziani pronti a nuove battaglie. Tra questi certamente i libici che hanno lasciato la Siria per sostenere le traballanti posizioni dello Stato Islamico nell’area di Sirte. O i maghrebini che tentano di “esportare” il verbo e l’azione islamista nei paesi del Nord Africa, già in passato teatro di sanguinose guerre civili (vedi l’Algeria). E il fenomeno, come detto, investe anche l’Europa. Dal Vecchio Continente sarebbero partiti circa 5mila combattenti verso la Siria e l’Iraq – tra mussulmani di prima e seconda generazione ed europei convertiti -. Di questi circa 2mila hanno fatto perdere le proprie tracce ai servizi di sicurezza europei. E pur a voler considerare un alto tasso di perdite tra i combattenti del califfo è difficile credere che nessuno sia sopravvissuto. Ecco, dunque, la sfida per i servizi di sicurezza europei: capire quanti sono tornati o stanno rientrando in Europa e, possibilmente, intercettarli prima che si tramutino in cellule dormienti e/o in reclutatori di nuove leve.

Nuovi militanti che non necessariamente saranno destinati ad alimentare i fronti di combattimento nel Vicino Oriente, ma, più probabilmente, verranno impegnati sul “fronte interno”. Ovvero nella realizzazione di attentati terroristici in Europa. Purtroppo la casistica non manca.

Una sfida che i paesi europei difficilmente potranno vincere solo facendo affidamento agli strumenti di sicurezza e polizia. Occorre in primis superare alcuni tabù imposti dal politicamente corretto e, nel contempo, elaborare una nuova visione geopolitica lontana tanto dal demenziale buonismo del “volemose bbene” che da una sterile risposta “fallaciana” in stile neocon Usa.