Non bastano le menzogne del lattaio Padoan e neppure quelle di qualche associazione imprenditoriale: per la Commissione europea la ripresa dell’economia italiana è una bufala. Non importa se il Pil crescerà dello 0,9%, come sostiene la Commissione, o dell1,1% come promesso dal governo e dagli imprenditori che lo sostengono. Al netto della crescita dell’inflazione, infatti, siamo in presenza di una totale assenza di crescita se non una decrescita. Tutto il resto sono fake news spacciate per analisi economiche.

E non andrebbe dimenticato che la crescita teorica del Pil sarebbe anche sostenuta dai quasi 5 miliardi stanziati per l’accoglienza dei migranti. Soldi a cui vanno aggiunti i costi per sanità, edilizia pubblica, scuola, giustizia legati ai nuovi ingressi. Soldi che gonfiano il Pil ma non sono produttivi. Non fanno crescere l’Italia i 35 euro giornalieri pagati ai professionisti dell’accoglienza per ogni migrante.

Ma i disinformatori di professione spiegano che la mancata crescita è dovuta alle incertezze sulla nuova legge elettorale. Non alla mancanza di un progetto economico, non alla mancanza di una politica industriale, non alla mancanza di coraggio e di lungimiranza di una classe imprenditoriale che è attenta solo al politicamente corretto invece di occuparsi della propria azienda e dei propri lavoratori.

Non basta favorire l’arrivo di nuovi schiavi con la speranza di abbassare ulteriormente salari e cancellare i diritti. Non basta peggiorare le condizioni di lavoro. Servirebbero investimenti, non tagli. Invece tutti ad applaudire la reintroduzione della schiavitu’, per poi lamentarsi se gli schiavi non hanno i soldi per acquistare i prodotti. Ma alla fine i conti vanno fatti. E lo 0,9% rappresenta la bocciatura totale delle politiche di Padoan come di quelle di Boccia.