IL PREMIER GENTILONI IN VISITA ZONE SISMA Rai IL PREMIER GENTILONI IN VISITA ZONE SISMA "Ho visto il dolore e le macerie. Ho ringraziato tutti per il gioco di squadra. Priorità per il Governo è ricostruire e ridare futuro". Così in un tweet il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni dopo la visita nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto. "Difficile non […]

DELEGAZIONI RADICALI VISITANO 29 CARCERI Rai DELEGAZIONI RADICALI VISITANO 29 CARCERI Il Partito radicale ha organizzato anche quest'anno visite in 29 istituti penitenziari per ringraziare i 20.000 detenuti che con il loro digiuno hanno sostenuto la Marcia del 6 Novembre per l'amnistia, l'indulto e la riforma della giustizia. La marcia fu dedicata a Marco Pannella e a papa Francesco. Il […]

SALVINI:RIPRISTINARE CONTROLLI A FRONTIERE Rai SALVINI:RIPRISTINARE CONTROLLI A FRONTIERE "Chiudere e ripristinare i controlli alla frontiere, non vorrei aspettare altre stragi perché l'Europa si svegli" Così il segretario della Lega Matteo Salvini ha ribadito la sua convinzione che l'abolizione di Schengen aiuti la lotta al terrorismo internazionale. "L'Islam in questo momento storico non è integrabile con la nostra società. […]