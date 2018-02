Il denaro non dorme mai, diceva Michael Douglas. Vero. Il concetto vale a tutte le latitudini e per tutti i regimi. Anche per l’Iran che si prepara a lanciare una moneta digitale — i bitcoins — di propria produzione per ridurre l’impatto delle sanzioni sull’economia nazionale. Lo ha annunciato ieri il ministro per l’Informazione e le telecomunicazioni Azari Jahromi: nell’agenda di Teheran c’è il progetto “per lo sviluppo di una piattaforma finalizzata all’uso della cripto-valuta”.Per Jahromi il progetto sarà curato dalla Banca postale nazionale che indirà una gara di appalto per lo sviluppo della piattaforma nel settore dell’e-commerce in modo da scavalcare le numerose restrizioni che gravano sull’Iran.

Nulla di veramente nuovo. Gli iraniani hanno iniziato a sperimentare la cripto-valuta, “aggirando” così l’impatto delle sanzioni, dal marzo 2017, quando il governo svedese ha autorizzato un’impresa a commerciare con la Repubblica islamica usando la moneta virtuale e trasferire fondi in Iran. Soldi digitali subito impiegati per creare fondi nel Paese e poi convertiti nella moneta locale, il Rial, e investiti nella borsa di Teheran. Tutto bene. No. Washington ha già lanciato pesanti avvertimenti ai propri concittadini desiderosi di acquistare queste valute. Giudici, fisco, persino galera. Ma il denaro non dorme mai, perciò…