La polizia ha aperto il fuoco sulla folla con decine di feriti fra i manifestanti, compreso il segretario personale di Al-Sadr. Un agente è rimasto ucciso negli scontri.

Dopo ore di scontri Al-Sadr ha chiesto ai seguaci di tornare a casa, ma di tenersi pronti per una nuova mobilitazione, finché non sarà cambiata la legge elettorale per le prossime amministrative. Gli sciiti — il 65 per cento della popolazione — vogliono un sistema più proporzionale per far contare pienamente il loro peso demografico.