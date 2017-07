Gli articoli e le note del “Corriere della Sera”, per non parlare di altri fogli della grande stampa, hanno un inguaribile difetto, quello della reticenza, quindi dell’incompletezza e della immancabile parzialità.

In un pur incisivo ed informato editoriale Gli incendi, le città. L’Italia che scappa di mano, Ernesto Galli della Loggia è ben lontano dall’individuare o meglio ancora dal curarsi di indicare le responsabilità di una situazione agghiacciante, definita realisticamente. Se è vero che il nostro è un Paese “in cui il governo e con lui tutti i pubblici poteri appaiono sul punto di perdere il controllo del territorio”, non è affatto vero che “la realtà non è né di destra né di sinistra”. E la realtà e basta”.

Ma in realtà da anni, dagli anni in cui il triste fenomeno si è ingigantito fino ad assumere le dimensioni spaventose del 2017, ha sempre comandato la sinistra o meglio il centrosinistra, fondato sul PD, cioè ex comunisti e cattolici “democratici”, e sui transfughi berlusconiani (alfaniani e verdiniani), privo per vizio congenito ed inguaribile di senso dello Stato e di senso civico.

Senza sottolineare nella dovuta maniera le responsabilità dei ministri dell’Interno, l’ex democristiano Alfano e l’ex federale comunista della Calabria Minniti, verso il quale tanto per cambiare aveva rivolto immeritate speranze Berlusconi, Galli attacca i sindaci “pusillanimi” e “nani politici”. Immaginiamo per un istante quali critiche state mosse dalla trimurti di soloni del “Correre” se uno, rarissimo prima delle recenti amministrative, primo cittadino di destra o leghista si fosse permesso di proporre contro delinquenti e piromani punizioni pesanti e severe.

Ugualmente in I pagina il “Corriere”, nella rubrica di Gramellini, con tono romantico, rivive la vicende del dissidente cinese Liu Xiaobo, morto in carcere. Mancano in queste righe e soprattutto nel servizio delle pagine interne la condanna e la riprovazione per la persecuzione subita da un dissidente, uno degli innumerevoli, “dal regime [di imprecisato colore politico], con il quale il nostro Stato (Mattarella è stato di recente riverito ospite) ed il nostro governo (idem per il conte) intrattengono amichevoli relazioni mentre altamente proficui sono i rapporti commerciali e finanziari, culminati con l’acquisizione delle 2 squadre calcistiche della “capitale morale”, di cui quella, già proprietà di Berlusconi, si sta distinguendo per una campagna acquisti faraonica (Bonucci). Spingiamo la fantasia ad immaginare se l’episodio tanto illiberale si fosse verificato in una nazione, sospettata di vaghe idee di destra.

Appare quasi incredibile ma sempre nelle dovute, diplomatiche, interessate maniere che anche il quotidiano milanese si accorga dell’insopportabilità di Renzi, sancita con una esplicita quanto aspra intervista di uno dei suoi predecessori (l’altro l’ha definito dalle affermazioni “indegne”). Due passaggi di Monti sono salienti: “Renzi è un disco rotto, ripete accuse a impatto zero. Insensato il deficit al 2.9% “ e “Ho accettato di governare quando nessuno voleva prendersi quel rischio e non ho, come lui, preteso di governare quando un collega lo stava facendo decorosamente”.

Come si può continuare a prestare attenzione e a curarsi di un tizio, capace solo di mostruose topiche (“amore vincit omnia”) nella trasmissione di Mentana e di raccogliere esplicite critiche per il suo fastidioso presenzialismo persino da Aldo Grasso ?

Mentre gli italiani in povertà assoluta rispetto al 2015 sono cresciuti di ben 144 mila unità ed il debito pubblico raggiunge punte record, la Banca d’Italia (beata lei !), con il governatore Visco, in corsa per la riconferma, cambia al rialzo le stime.

Intanto sul piano internazionale meschina è stata la considerazione avuta per le flebili denunzie sulla dilagante (e devastante) immigrazione con il governo e soprattutto Renzi schierati fanaticamente per il varo dello “ius soli”. Sempre in questi giorni l’Italia assiste muta, derisa e accantonata allo spettacolo del 14 luglio francese, festeggiato in piena sintonia dall’osannato Macron e dal bestemmiato Trump.