Quanti nel corso della campagna elettorale per le presidenziali francesi hanno ripetutamente lanciato alte grida d’allarme per i potenziali pericoli derivanti dalla vittoria di un candidato dichiaratamente nazionalista, individuato naturalmente in Marine Le Pen, bene farebbero ora a riflettere sul comportamento del presidente Macron. Salutato da più parti come il salvatore della Repubblica, e di conseguenza dell’Unione Europea, dinanzi ai “barbari” rappresentati dagli elettori del Front National, oltre che liberale ed europeista convinto, il bel Macron ha ben presto dato prova di quanta distanza ci sia tra le parole e le azioni. Ed a pagare il conto rischia di essere l’italiana Fincantieri.

Oggetto del contendere i cantieri navali Stx di Saint Nazaire. Al termine di una complessa trattativa lo scorso 12 aprile è stato raggiunto un accordo, con il beneplacito dell’amministrazione Hollande allora in carica, in base al quale a Fincantieri andrà il 48% di Stx France, alla Fondazione Cassa di Risparmio Trieste il 7%, mentre lo Stato Francese manterrà una minoranza con potere di blocco del 33% e la francese Dcns (a partecipazione statale) avrà il restante 12%. Un’intesa per cui Fincantieri ha investito poco meno di 80 milioni di euro.

Ebbene, una delle prime mosse del neopresidente francese è stata proprio quella di contestare la validità dell’accordo raggiunto solo pochi mesi fa. Macron, infatti, ha annunciato di voler “rivedere gli equilibri dell’azionariato”. Naturalmente in senso più favorevole alla Francia. Il tutto, certo, accompagnato da cortesi dichiarazioni sui buoni rapporti tra Francia ed Italia, sulla necessità di collaborare, sulla convinta volontà di non creare alcun casus belli con i cugini latini. Questo matrimonio, dunque, “s’ha da fare”, l’importante – nell’ottica del liberista Macron – è che non sia la Francia a pagare il conto dei festeggiamenti. Quanto all’italiana Fincantieri il suo “conto” –gli ottanta milioni di euro di cui sopra – è già stata pagato, ora l’importante è non ritrovarsi con due fichi secchi in mano.

Naturalmente all’indomani della presa di posizione del neopresidente francese si è aperto l’immancabile tavolo di trattativa, con il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda impegnato a confrontarsi con il titolare dell’Economia Bruno Le Maire. Un confronto che non si annuncia facile, a dispetto delle dichiarazioni d’intenti delle due parti. Tanto che solo due giorni fa l’Italia ha irrigidito la sua posizione, con Calenda che ha dichiarato di fare affidamento sulla piena validità dell’accordo raggiunto ad aprile. Come si concluderà la vicenda è ancora presto per dire, così come appare superfluo evidenziarne la portata per il “comparto mare” italiano e, più in generale, per il sistema economico-industriale del Belpaese.

Di certo sarebbe auspicabile una riflessione seria dei tanti sostenitori italiani dell’ultima ora del bel Macron. Forse in troppi non sono riusciti ad andare oltre gli stucchevoli richiami ad una solidarietà europea e ad una visione liberista che, evidentemente, vanno bene solo quando non urtano precisi interessi francesi. Una profonda riflessione e, male non sarebbe, un bel bagno di umiltà.