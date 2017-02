Rigenera, rinfranca e sorregge le nostre idee e le nostre basi morali, coltivate e curate, se non isolatamente, con un numero di amici, sempre più ristretto, la lettura del libricino — perché di piccole dimensioni per esigenze della collana editoriale — di Franco Cardini, Onore (Bologna, Il Mulino, pp. 118, 2016. Euro 12,00), denso e partecipato.

Il rilievo è tanto più ampio, perché scritto da un italiano “vero” per italiani della stessa levatura e della formazione forgiata da mille prove e da mille difficoltà.

Ci troviamo, ormai, purtroppo da anni, in misura crescente e dilagante, pur con qualche lampo insperato (il 4 dicembre), in una crisi insoluta ed insolubile , dato il livello scadente, per non dire trogloditico, del ceto politico. Basi pensare che la personificazione del presente e del futuro, secondo lui e secondo un numero sempre più limitato di cittadini, è quel tal Renzi, il quale, nonostante il periodo trascorso al potere , conquistato per grazia misteriosa, continua ad esprimersi con un linguaggio da “Bar dello Sport” o da tribuna, naturalmente Vip, dello stadio fiorentino.

Definire la sacrosanta ed indelebile sconfitta del 4 dicembre scorso, inflittagli spontaneamente dal popolo, un “rigore tirato malissimo” significa non aver capito nulla del valore di quella strepitosa manifestazione, e soprattutto ignorare la nozione stessa dell’onore, dall’altra parte inimmaginabile in un elemento della sua formazione, animato da sete sconfinata di potere, privo di ideali e di sensibilità morale. Siano sufficienti i tanti esempi lasciati sul campo: il disordine in campo economico, l’inconcludenza sociale e la assenza di misure immediate e concrete per le popolazioni colpite dal terremoto sin dal 24 agosto in zone climaticamente difficili.

Il volumetto offre in ogni sua pagina dati, riferimenti, suggerimenti ed indicazioni sulle esperienze dei secoli remoti e passati e poi sui comportamenti da tenere e da seguire oggi. Renzi – non ce ne abbia il suo conterraneo – dovrebbe apprendere ed applicare il giudizio formulato da Cardini sul senso, “nella sua profonda sostanza etico – sociale”, identificabile “con la coscienza profonda che ciascun essere umano ha di se stesso e con l’immagine che egli vuole offrire di sé agli altri; e l’onore in sé e per sé può essere identificato con l’immagine che questa consapevolezza e questa volontà proiettano sugli altri e che viene da essi concepita e dichiarata”.

Perché ignorare, specie dalla area politica di centro – destra che “il senso dell’onore come recupero di valori e di rapporti interpersonali e comunitari, da tempo cacciato dalla porta in quanto valore “reazionario” e “residuale” , potrebbe rientrare dalla finestra come recupero di misure più umane di vivere e di pensare, misura in grado di reagire a quel primato dell’economia, della finanza e della tecnologia che minaccia di distruggerci attraverso il ricatto del fantasma dell’utilitarismo” ?

Da credente Cardini non può mancare di esaltare il termine nel senso più alto e certamente più pieno: “Questo cercare il principio del Divino anzitutto in se stessi e quindi in tutti gli altri è forse la porta attraverso la quale uscire dalla casupola del nostro egoismo per affrontare la strada che ci conduce lontano, verso un rinnovato senso dell’onore come proposta dell’essenza di noi stessi rivolta agli altri e come esigenza di rispetto da parte di tutti; onore nella memoria del nostro passato , delle nostre radici, del valore di ciò che amiamo; onore negli scopi che ci proponiamo nella vita, in ciò che chiediamo agli altri, in ciò che offriamo loro, in ciò che loro promettiamo ben decisi ad onorare la parola data”.

Se dal professore fiorentino giunge questo prezioso tributo all’onore, indicazioni valide ed eloquenti arrivano da un altro pensatore di destra, Marcello Veneziani, con il suo saggio Alla luce del mito. Guardare il mito con altri occhi, apparso da poco, di piena, convinta e convincente difesa della tradizione, valore identitario della nostra società. Dopo queste lezioni da conservare ed utilizzare nell’azione pubblica quotidiana, esiste un bisogno autentico, credibile e fondato di elemosinare tesi ed idee oltr’Alpe e oltre Oceano?