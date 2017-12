Il bugiardissimo cerca un lavoro come comico. E, considerando la qualità della concorrenza, ha buone probabilità di trovare un ingaggio in qualche tv, magari a La 7 in crisi di ascolti tra Formigli e Gruber.

Questa volta il bugiardissimo si è lamentato perché le polemiche sulle banche e su Maria Elena Etruria sarebbero armi di distrazione di massa. Dunque centinaia di migliaia di risparmiatori rovinati da una banda di cialtroni in un bel gruppo di istituti di credito non meriterebbero attenzione perché l’emergenza vera è rappresentata dai gadget in libera vendita trovati nelle camere da letto di qualche ragazzo fasssista.

Magari, per il bugiardissimo, sono armi di distrazione di massa anche le sentenze della magistratura che cerca in ogni modo di far arrivare alla prescrizione i processi per le migliaia di morti per amianto. È un’arma di distrazione di massa l’incapacità del governo italiano di ottenere che la Germania rispetti la sentenza di condanna per i responsabili tedeschi delle morti sul lavoro alla Thyssen di Torino. D’altronde tutte le morti sul lavoro sono armi di distrazione di massa per questo governo e per il precedente del bugiardissimo. Questi fastidiosi lavoratori sottopagati che invece di gioire per la possibilità di essere sfruttati, hanno il cattivo gusto di crepare in azienda perché ormai la sicurezza e’ diventata un fastidio inutile e costoso. Per il governo e’ sufficiente che gli imprenditori perdano ore e ore per compilare moduli sulla sicurezza, poi le norme pratiche ed utili possono essere ignorate, tanto ai burocrati pubblici non interessano.

Ma non è che le opposizioni si dannino l’anima su questi temi. Imbarazzate perché, evidentemente, hanno difficoltà a capire il mondo del lavoro, forse perché lo hanno frequentato poco. Lo si nota anche nel rapporto con gli scioperi. I lavoratori sono lasciati soli e invitati ad inventarsi altre forme di lotta, per non danneggiare gli utenti. Pazienza se le retribuzioni non sono più sufficienti per sopravvivere adeguatamente, pazienza se la precarietà non permette di crearsi una famiglia. Si arrangino. Possono sempre cambiare lavoro e mettersi a fare concorrenza al comico bugiardissimo.