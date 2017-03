Sono passati tre anni dalla rivolta armata di Piazza “Maidan” a Kiev, finanziata da organizzazioni internazionaliste americane, avallata dalla diplomatica Victoria Nuland (vice ministro degli esteri preposta agli affari europei ed euroasiatici ed amica della Clinton) ed attuata da milizie sedicenti filonaziste. Si è trattato di un vero e proprio complotto che ha portato alla destituzione del presidente della repubblica Janukovic, democraticamente eletto, ed alla sua sostituzione con l’attuale presidente Poroshenko.

Ma qual è il bilancio, politico economico sociale e militare, di quell’evento per il popolo ucraino?

I rapporti con l’Unione Europea

Il motivo apparente della rivolta fu la mancata accettazione da parte di Janukovic delle clausole poste dall’Unione Europea per l’accesso al suo mercato unico di uomini e capitali, tanto è vero che quella rivolta viene anche chiamata “Euromaidan”. Ma la Commissione europea, e soprattutto la Germania che ne è lo Stato più influente, vuole veramente che l’Ucraina entri a far parte della sua Unione? Non ci sembra, visto che nonostante il cambio di governo a Kiev in tre anni non vi è stata nessuna concessione all’Ucraina. Anzi, all’inizio del mese di marzo a Parigi i capi di governo di Francia, Germania, Italia e Spagna hanno dichiarato che l’Europa con 27 Stati non può andare avanti e sarebbe bene dividerla in due gruppi, quello dei Paesi più importanti e quello dei Paesi piccoli o meno importanti, tra cui vi sono quelli che confinano con l’Ucraina. Questa volontà politica è stata poi ribadita al Consiglio dei capi dei governi europei svoltosi il 9-10 marzo. Quindi, le speranze di Kiev di entrare nell’Unione Europea si allontanano ancora di più.

L’ostilità contro la componente russa

Altro errore che ha fatto il governo ucraino sostenuto da “Maidan” è stato l’ostilità contro la popolazione (un terzo dei propri abitanti) di origine o sentimenti russi. Anziché realizzare uno Stato federale in cui tutti avessero potuto vivere pacificamente usando la propria lingua ed amministrandosi da soli così come avviene in molti Paesi europei, è stata scatenata una guerra armata contro la popolazione civile della regione del Donbass, mentre nel resto del Paese è stato creato ed attuato un clima di odio antirusso culminato con la morte per incendio di trentaquattro militanti filorussi il 2 maggio 2014 ad Odessa.

Le conseguenze naturali sono state la resistenza, anche armata, delle regioni abitate in prevalenza da cittadini di origine russa che ha portato alla costituzione delle repubbliche autonome di Lugansk e Donesk. La Crimea, da parte sua, molto più semplicemente ha votato al novanta per cento SI al referendum per unirsi alla Russia, com’è poi avvenuto.

Il governo ucraino ha recentemente anche bloccato il rifornimento del carbone estratto nelle miniere del Donbass la cui amministrazione autonoma ha reagito “nazionalizzando” le miniere e vendendolo alla Russia, che ha indirettamente riconosciuta l’autonomia di quelle regioni.

Conclusione? Il governo di Kiev ha perso un quinto del suo territorio, causando la morte di migliaia di civili innocenti e di suoi soldati inviati a combattere una guerra civile contro i loro compatrioti di Donbass, ed ha perso due regioni assai ricche di materie prime. Un altro fallimento.

La crisi economica

Dopo la rivolta di Maidan ed il governo di Poroshenko, l’Ucraina è piombata in una crisi profonda e permanente. Alcuni dati lo indicano: l’inflazione è ormai fissa al 13%, dopo aver raggiunto anche il 43%; gli interessi sui prestiti alle famiglie ed alle imprese raggiungono il 20-27%; il deficit del bilancio pubblico è di 3 miliardi di euro; la disoccupazione (ufficiale) è al 12%.

Lo stipendio medio è di 160 euro, uguale a quello di Paesi africani come il Togo od asiatici sottosviluppati come il Laos. L’Ucraina voleva avvicinarsi all’Europa ed invece si avvicina all’Africa ed ai Paesi sottosviluppati!

Molte famiglie ucraine possono vivere solo con il denaro spedito dagli emigrati che lavorano in Europa od in Russia, in particolare donne che hanno dovuto abbandonare le proprie famiglie. Sono infatti circa sei milioni gli ucraini che lavorano all’estero e che inviano ogni anno oltre un miliardo di euro a casa.

La situazione

A che cosa è servito allora ai governanti insediati a Kiev spargere tanto sangue fraterno, diffondere odio etnico e provocare tanta miseria? Nulla, perché l’Unione Europea ha altri problemi interni cui pensare anziché all’Ucraina, e gli Usa – che hanno aizzato la rivolta – stanno cambiando con la nuova presidenza linea di azione diplomatica, e comunque anch’essi hanno altri problemi da risolvere. L’attuale governo ucraino paga così l’errore di essersi assoggettato alle istigazioni ed influenze di governi ed organizzazioni straniere che non hanno alcun interesse per il bene dell’Ucraina ma solo la volontà di usarla come strumento contro la Russia. Speriamo che il popolo ucraino, a qualsiasi origine etnica e culturale appartenga, comprenda il colossale errore fatto tre anni fa e chieda un cambio di governo.