La maledetta connotazione socialista che permea il nostro “stato sociale” (si, ne ho così ribrezzo da scriverlo in minuscolo) ha, come naturale primo suo effetto, la negazione di ogni libertà di scelta da parte del cittadino.

E’ lo Stato, o peggio, la squallida burocrazia sindacalizzata che lo rappresenta, che ti dice in che scuola mandare i tuoi figli; in quale ospedale farti curare; quali mezzi di trasporto prendere; a chi affidare i soldi per una pensione che tanto non ti sarà mai erogata; se, come e quando potrai morire in caso di malattia incurabile.

Nello Stato assistenziale, ci si occupa della vita intima e privata delle persone dalla culla alla tomba, con la pretesa di stabilire per legge quali comportamenti siano giusti, e quali sbagliati.

Ogni scusa è buona per vietare, condizionare, regolamentare, imporre scelte. Ma la finalità di tutto ciò NON è l’interesse verso la persona che – altrimenti – sarebbe lasciata libera di decidere per conto proprio, non essendovi altro miglior interprete che sé stesso nella sfera dei bisogni intimi.

L’obiettivo, nemmeno più tanto nascosto, è quello di creare nuovi canali di fruizione del danaro pubblico (ovvero delle nostre tasse, giacché – come non mi stanco mai di ripetere – non esiste altra ricchezza dello Stato che non dipenda da quanto il fisco ci sottrae), canalizzandolo a favore di sedicenti associazioni volontarie (nel senso che le permea la volontà di fotterci i soldi), di natura laica o confessionale, che si arricchiscono fingendosi corpi di mediazione tra la paternalistica attenzione dello Stato ed il bisogno del povero cittadino, incapace di provvedere a sé stesso.

Così, giunti quasi ad esaurimento i filoni di accaparramento di risorse per le tossicodipendenze (anche se il progetto di liberalizzazione in discussione sembra studiato ad hoc per alimentare nuove galline dalle uova d’oro); diventati palesemente sospetti – causa il florilegio di inchieste ed arresti ad ogni livello – tutti gli “impegni sociali” volti all’assistenza ed all’integrazione del povero clandestino; diminuita la foga assistenziale verso le puerpere, per effetto del calo di natalità costante e progressivo; serviva un nuovo colpo di genio perché chi non sa disegnare la classica “o” con l’ausilio di un bicchiere possa continuare a vivere floridamente a carico di quella stessa comunità che afferma di voler tutelare.

E allora, in un paese ipocritamente bigotto nel suo cattolicesimo di facciata, per cui ogni turpitudine soggettiva è perdonata a condizione che – a cose fatte – venga segretamente “spifferata” ad un tizio con la sottana, si erge oggi un insolito puritanesimo di stampo calvinista nei confronti del gioco e dei giocatori, nuova auspicata fonte di finanziamento dei “professionisti dell’assistenza”.

Abbiamo un debito pubblico insormontabile, la peggior burocrazia della terra, la maledizione dei sindacati, un livello di tassazione che fa vergogna, non sappiamo gestire e controllare l’ingresso di clandestini né garantire la sicurezza per le strade, le nostre scuole hanno perso competitività (oltre che crollare sulle teste dei nostri bimbi), gli ospedali sono spesso fatiscenti ed i mezzi pubblici non rispettano le elementari norme di sicurezza ed ambientali.

Ma il nuovo, autentico, spauracchio, si chiama “LUDOPATIA”, contro cui si elevano i sermoni delle anime belle dell’assistenza sociale, quelle che ti guardano coi lucciconi agli occhi mentre ti raccontano di quanto siano impegnate a redimere i deboli e gli sfruttati.

E’ comodo, fa moda, è un messaggio di facile impatto, commuove le massaie e solletica la simpatia di chi non si chiede – ad esempio – come mai il politico di turno che si scaglia contro le slot-machines poste dai concessionari in sale private, bar e tabaccherie, poi taccia quando il gioco viene gestito direttamente dallo Stato.

Fa molto Savonarola gridare in tv che “giocare è sbagliato”; meno conveniente per tutti declamare che semmai – ad essere immorale – è il monopolio di Stato sui giochi. Perché questo non corrisponde ad una missione etica dello Stato che si occupa di salvare le anime perse, bensì alla necessità di riempire di quattrini le casse pubbliche.

Forse prendi qualche preferenza in più da un popolo volutamente cresciuto e mantenuto nell’ignoranza, se fai una norma che impedisce ad una sala giochi di aprire lo sportello a meno di 500 metri da una scuola; ma prima o poi dovrai pure guardarti allo specchio riconoscendovi un mentitore, sapendo che la diffusione dei giochi sul web consente oggi ad una ragazzino di 10 anni di accedervi tramite il telefonino, direttamente in classe durante le lezioni.

Non voglio, in questa sede, scomodare riferimenti storici e culturali che hanno argomentato, sotto il profilo sociologico, come il gioco sia un naturale (e, nella gran parte dei casi, benefico) sfogo dell’uomo dalla notte dei tempi. Se ne avete voglia, sappiate che troverete tracce – tra gli altri – in Max Weber, Albert Hirschman, Immanuel Kant, Fedor Dostoevskij, Thomas Mann.

Ciò che qui mi preme evidenziare è, da un lato, l’assoluta indisponibilità a riconoscere a qualsivoglia autorità pubblica la potestà di condizionare le mie libere scelte, in ordine alle opzioni di impiego di tempo e denaro che sono – e devono restare – nella mia totale ed esclusiva disponibilità; dall’altro, l’ennesima ipocrisia di chi cerca di condizionare – a propri fini economici – il manipolabile sentimento dei meno preparati.

Vediamo infatti di capire di che cosa stiamo parlando:

Oggi il mondo dei giochi produce – in Italia – un fatturato in costante crescita che nel 2016 ha raggiunto la misura di 16 miliardi (che spesso la stampa confonde maliziosamente con gli 88 miliardi che rappresentano la raccolta di gioco, cioè la mole d’affari, non il guadagno), impiegando oltre 140.000 addetti.

Tutto ciò, produce un gettito erariale di 11 miliardi (in crescita del 22% sull’anno precedente) che è IMMEDIATAMENTE girato, dagli stessi concessionari, nelle casse pubbliche. Per intenderci, se si decidesse di rinunciare a queste entrate, non basterebbe reintrodurre la tassazione sulla prima casa (a carico di TUTTI i cittadini, giocatori e non) per coprire la metà del disavanzo che ne deriverebbe.

Da notare che, per disposizione di legge, il totale raccolto DEVE essere destinato ai premi a favore dei giocatori nella misura media dell’80% del giocato; e che sul restante 20% si pagano le imposte (determinate sulla misura complessiva lorda delle giocate) e si determina la remunerazione dell’intera filiera (titolare del gioco, concessionario, distributore…) ed il pagamento degli stipendi di chi vi lavora.

Se aggiungiamo che TUTTO il sistema è controllato, monitorato, autorizzato e sanzionato dalla Pubblica Amministrazione tramite l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e che la diffusione di giochi in ricevitorie e sale dedicate ha – di fatto – portato in emersione un mercato già esistente per sua natura, è facile rilevare come ogni eventuale restrizione o impedimento, lungi dal costituire un vero deterrente al gioco, tornerebbe ad alimentare il fenomeno delle bische clandestine. Il fatturato complessivo non ne verrebbe scalfito, ma il racket della malavita incasserebbe anche quanto sin qui assicurato all’Erario, con evidente peggioramento delle condizioni di sicurezza sociale.

L’approccio superficiale al tema, spesso utilizzato da politici molto amici delle associazioni “anti ludopatia”, ha infatti costruito nell’immaginario il mostro delle famose “macchinette da bar e tabacchi” (le cosiddette AWP) che consentono di giocare sino ad una puntata oraria massima di 50 euro, al contrario delle macchine collegate in rete ai terminali di gioco (le VLT) che arrivano anche a 500 euro l’ora.

Una volta di più in Italia, il mostro c’è solo perché può essere facilmente additato al pubblico (ed idiota) ludibrio; perché consente alla stampa interessata di costruire il nemico e di candidarsi ad essere protettrice dei giocatori potenzialmente “ludopatici”. Si dimentica di dire, però, che se le famose “macchinette da bar” fossero tolte dai bar e dai tabacchi, non finirebbe la domanda di gioco, che si riverserebbe ipso-facto sull’offerta illegale (come dimostrano i diversi casi riscontrati nell’incertezza legislativa) e per il resto si sposterebbe nelle sale da gioco, ovvero in luoghi chiusi e nascosti dove mancherebbe lo stesso naturale deterrente costituito dalla visibile promiscuità di un luogo aperto e frequentato dal pubblico. Insomma, il problema non sarebbe risolto, aumenterebbero le attività commerciali in difficoltà (perché i pur risicati margini delle AWP consentono comunque a tante attività commerciali di stare ancora in piedi nonostante il crollo dei fatturati originari), ma la coscienza dei paladini anti ludopatia sarebbe salva, e con essa anche – e soprattutto – le loro presenze televisive. Così come sarebbe salva la dotazione di risorse pubbliche destinate a finanziare l’attività dei caritatevoli correttori di cattivi costumi, che già oggi si spartiscono la bellezza di 50 milioni di euro all’anno (in costante, fomentata crescita).

Comunque la si guardi, il legislatore deve scegliere se finalmente considerare il proprio popolo adulto, consapevole delle proprie intime scelte e responsabile delle conseguenze che ne derivano; o se intende assumere un ruolo “etico” proprio nella fase storica in cui la credibilità delle Istituzioni (e la fiducia in chi le rappresenta) ha raggiunto il minimo storico.

E soprattutto, si tratta di capire se – dopo aver perduto meccanica, siderurgia, chimica, comunicazione e molto altro ancora – si vorrà dare un colpo fatale anche ad una delle poche industrie in grado di garantire posti di lavoro e fatturati crescenti, cui corrispondono gettiti erariali in aumento esponenziale; o se non sia il caso di garantire ad un settore che comunque continuerà ad esistere un profilo di trasparenza, certezza e continuità normativa.

Ah, quasi dimenticavo: se provate a digitare (come ho fatto io) la parola “ludopatia” in un programma di video-scrittura, il correttore automatico la sottolineerà in rosso. Come una parola sconosciuta, sbagliata. Una truffa alla grammatica, e non solo…