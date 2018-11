https://video.sky.it/skyatlantic/speciali/il-racconto-del-reale-crescere-neofascisti-1/v466001.vid

Chi sono e in cosa credono i giovani (e meno giovani) di Lealtà Azione? Quali sono gli obiettivi di questa comunità etica e politica da anni in continua crescita? Cosa significano per i tanti militanti parole come fede, senso del sacrificio, disciplina, onore? Domenica 18 novembre alle 21.15 Sky Atlantic (canale 110-111) dedica un lungo reportage all’associazione dei Lupi. Lo guarderemo, con la speranza di un lavoro onesto e non fazioso.