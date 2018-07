Matteo Salvini non è un politico di destra. È un leader populista, un agitatore-trascinatore di qualità, come lo è stato Beppe Grillo». Ne è convinto Marco Tarchi, politologo all’Università di Firenze e uno dei massimi esperti di populismi.

Professore, il governo Conte è nato ormai da oltre un mese. In queste settimane ci sono state forti prese di posizione e non poche polemiche. Da tempo Lei osserva e studia il fenomeno populista, senza etichette né pregiudiziali. L’esecutivo italiano rientra a pieno titolo in questa realtà? Si può parlare di governo populista?

No. È un governo fondato su un accordo-compromesso tra due formazioni politiche di cui solo una, la Lega, presenta tutte le caratteristiche della mentalità populista, mescolate ad una forte impronta sovranista. Il Movimento Cinque Stelle ne possiede, o quantomeno ne esibisce, un numero molto più ridotto e al suo interno ha alcune componenti – ben esemplificate da Roberto Fico – che restano legate all’opposizione sinistra/destra, totalmente estranea alla logica del populismo. Beppe Grillo, come ha dimostrato con la recente proposta di costruire un Senato dei cittadini selezionato tramite sorteggio, che dovrebbe essere il primo passo per dimostrare che la politica di professione è superflua e nociva, è un populista a pieni carati; i suoi originari seguaci lo sono decisamente di meno. E Conte è stato scelto come figura terza, tutt’altro che populista anche nell’immagine, per gestire e mediare i rapporti fra queste forze diverse.

Qualcuno ha parlato di governo rosso-bruno, descrivendo l’intesa tra Cinque Stelle e Lega come un’alleanza tra radicali di destra e sinistra. È una lettura che condivide?

Per niente. Il radicalismo dei toni su versanti come quello del contenimento dei flussi migratori (Lega) o della riduzione dei privilegi della “casta” politica (M5S) non hanno niente a che vedere con la sostanza dei progetti dei gruppuscoli neofascisti o di centri sociali e black bloc. Tutti i paragoni con il passato fatti in queste settimane, a partire dallo spauracchio del “fascismo di ritorno” sono frutto di propaganda o di ignoranza. I presupposti strutturali delle crisi democratiche degli anni Venti-Trenta o della rivoluzione bolscevica erano sideralmente distanti dalla condizione odierna dei paesi europei. Di rosso-bruno, nel governo giallo-verde, non c’è niente. I Moavero Milanesi, i Savona, lo stesso Conte, nulla hanno in comune con Fact, von Papen o Kerenskij.

In queste settimane molti osservatori hanno paragonato il governo italiano e l’esperienza americana di Donald Trump. È un parallelo che la convince? Pur con le inevitabili differenze, riconosce le stesse istanze populiste?

Non mi stupisce che Conte, per dare maggiore autorevolezza alla sua figura, sconosciuta anche in sede internazionale, vanti l’immediata apertura di credito di Trump e che esponenti del suo governo indichino il protezionismo economico e la chiusura all’immigrazione illegale dell’attuale amministrazione Usa come degli esempi da seguire. Ma lo scenario europeo e gli interessi del vecchio continente sono molto distanti da quelli d’oltreoceano, e non credo che con l’andar del tempo, se il governo Conte reggerà, i rapporti col Grande Fratello atlantico saranno tutti rose e fiori.