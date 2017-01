Quadro sintetico della situazione italiana nei primi giorni del 2017: a) si muore di meningite e per il freddo; b) cresce la disoccupazione ; c) grazie alla “Buona scuola” il caos nelle aule ha raggiunto vertici di VI mondo; d) i malati sono addirittura per terra in alcuni ospedali mentre incredibile ed inverosimile risulta il quadro offerto da alcuni “pronti soccorsi” dei nosocomi romani e di quello di Tivoli; e) si raggiunge il ridicolo con le soluzioni escogitate sui macrodebitori del MPS, “coccolati” ora , come da sempre, dal PD, mentre il più squalificante silenzio è caduto sulla Banca Etruria.

Intanto la politica meschina ed inconcludente con l’opposizione inesistente prende atto del parere negativo sull’ammissibilità del referendum dello Jobs Act, chissà quanto sgradito all’”ex presidente del Consiglio”, espresso dalla Corte costituzionale, pilotata da Amato e attende quello sulla legge elettorale in elaborazione presso qualche “officina”.

L’opinione giornalistica, dal canto suo, attraverso maestri e maestre di pensiero (Galli della Loggia e Tamaro), dimenticando le prediche fatte per decenni sul nefasto “principio di autorità”, esempio di mentalità fascista da abbattere, rispolvera solenni lezioni di alta moralità pubblica alla ricerca della metamorfosi del clima culturale e “contro il buonismo di Stato”.

Non resta quindi, tra delusione, fastidio, sconcerto ed irritazione, riflettere, considerandone l’esempio, su uomini del recente passato, insuperabili maestri di vita e di scienza. Parliamo questa volta di Antonino Pagliaro (1898 – 1973), ripercorrendone, non senza riserve, la recente (2014) “voce” nel “Dizionario biografico degli italiani”, scritta dal suo allievo Tullio De Mauro, scomparso negli scorsi giorni.

Il “barone”, maestro di glottologia e di linguistica, schierato apertamente e decisamente a sinistra, sodale di Alberto Asor Rosa, apre , parlando di un’adesione di Pagliaro all’Associazione nazionalista italiana di Enrico Corradini, risalente al 1919, di una confluenza nel PNF e di un’iscrizione come “antemarcia”. Pagliaro diviene nel 1925 libero docente di indoeuropeistica e di iranistica e tra il 1924 ed il 1929 redattore capo della nascente “Enciclopedia Italiana”.

Nel 1931 diviene prima straordinario e poi ordinario di glottologia. Nel 1937 è eletto nel Consiglio superiore dell’Educazione nazionale, restandone componente fino allo scioglimento registrato naturalmente nel 1943. Nel 1937, in seno all’Istituto della Enciclopedia Italiana, è nominato direttore del “Dizionario di politica”, opera in 4 volumi, conclusa nel 1940, patrocinata dal PNF, “non ben vista in realtà dalla segreteria nazionale per scarsa ortodossia” ad avviso di De Mauro, che registra, senza darne adeguata spiegazione, il contemporaneo incarico, attribuitogli dalla “Sapienza”, nella facoltà di Giurisprudenza di “dottrina del fascismo” ed in quella di magistero di “mistica fascista”.

De Mauro, nonostante la sua netta ed aperta caratterizzazione ideologica, non può non rilevare che “l’attività di ricerca specialistica proseguì fervida negli anni Trenta dall’iranistica al dominio latino e romanzo” con la elaborazione teorica di una “sempre più vasta esperienza di ricerca storico – etimologica e di esegesi di testi iranici, greci e romanzi”.

De Mauro , pur non potendo negare la “indubbia” adesione al fascismo, tenta una difficile giustificazione di equivoche mosse politiche di Pagliaro. Questa sorta di criptoantifascismo, attribuita al maestro siciliano, è smentita dal parere espresso il 20 giugno 1945 dalla Commissione centrale per l’epurazione. L’organo censorio depreca “l’accanimento” con cui l’epurato continuava a non ammettere come errore la sua adesione al fascismo e a sostenere la natura “non apologetica” ma intellettuale e scientifica delle sue posizioni.

Nel dopoguerra, ripresa dal 1946 l’attività didattica, nel 1947, “nonostante la fiera opposizione di personalità e associazioni laiche”, fu rieletto con larghissimi consensi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e confermato fino al 1969.

Dal 1952 fu socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei e dal 1966 socio nazionale.

Questi riconoscimenti scientifici non era frutti e conseguenze di “metamorfosi” politiche, dal momento che nel 1961 fu candidato, sfiorando l’elezione nella circoscrizione senatoriale laziale, per una frazione dei partiti monarchici, capeggiata dal Maresciallo d’Italia Giovanni Messe, suo superiore nel 1917 nel corpo degli arditi e poi da allora suo amico. A Pagliaro fu conferita sul campo la medaglia d’argento.