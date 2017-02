Il “Corriere della Sera” abitualmente propina ai propri lettori rivisitazioni di personaggi di centro, di centrosinistra e di sinistra, ad avviso dei curatori delle pagine culturali, immeritatamente trascurati, o presenta recensioni elogiative, se non addirittura esaltatrici, di figure sia femminili che maschili, riscoperte da studiosi emergenti. Ultimamente è stata pubblicata un’ampia analisi , condotta secondo le linee ideologiche del foglio, di un lavoro, dedicato alla moglie di Ernesto Rossi, Ada.

Il lettore, abituato alle sistematiche articolesse di Paolo Mieli, si sarà chiesto dove, come e quando il tanto esaltato “spirito libero” e la sua affezionata consorte abbiano lasciato un’impronta utile e costruttiva, se non astrattamente, teoricamente e illusoriamente. Ne sia prova il titolo di un libro di Rossi, Abolire la miseria.

Di fronte a questa ed a tutte le altre segnalazioni dello stesso segno, viene da scomodare Pier Capponi con la sua frase aneddoto: “voi sonerete le vostre trombe, noi soneremo le nostre campane”.

E’ del tutto falso l’avviso, purtroppo seguito e accreditato, secondo cui il senno, l’intelligenza e la cultura alberghino solo a sinistra e siano monopolio di quell’area.

E’ purtroppo vero invece che di fronte allo spettacolo offerto dalla destra, incapace di tutelare la propria identità e la propria storia, rinunciando all’uso di termini emblema come nazionalismo e socialità per gli ibridi ed equivoci neologismi “sovranismo” e “populismo”, i cittadini e soprattutto i giovani ritengano impossibile che a sostenere quelle idee e quei concetti siano stati personaggi del calibro – uno dei moltissimi esempi di Carlo Costamagna, negli scorsi anni rivisitato e studiato in modo egregio da Gennaro Malgieri.

La “voce” nel “Dizionario biografico degli italiani”, vol. 30° , è sufficientemente obiettiva ed equilibrata, perché pubblicata nel 1984, dal momento che oggi, assai di sovente, se non sempre, i personaggi politicamente scomodi e tutti quelli coerentemente contrari al sistema politico catto-comunista , siano ignorati o esaminati sotto la lente deformante della faziosità e dell’acrimonia.

La vita dello studioso ed uomo politico ligure, nato nel 1881 e scomparso nel 1965, è animata attraverso collaborazioni con figure eminenti prima del movimento fascista, poi del partito e poi dello Stato (Rocco, Bottai, Gentile).

Attuali e bandiere autentiche, trainanti, non frutto di imitazioni o di scopiazzature, sono le tesi sostenute negli anni dell’immediato dopoguerra , in cui partecipa alla fondazione del MSI. Costamagna sostiene la riscossa della “tradizione mediterranea della nostra civiltà” contro “l’esperimento di una “democrazia” imposta dal vincitore” ed è fautore deciso quanto lucido della Repubblica presidenziale, intesa come alternativa allo “Stato dei partiti”, asservito a potenze “cosmopolitiche” e piegato senza osservazioni e senza riserve alle istanze “regionaliste” e “sindacaliste”.

Non troviamo nel suo “Che cosa è il marxismo”, edito nel 1949, riassunto per allora e per oggi il vero volto dei regimi “nazionali” , distinti senza essere contrapposti o assoggettati ad altri di altre nazioni di pari segno, ostili sia al liberalismo classista sia al marxismo ugualmente classista e impegnati nell’ “accordare i fecondi istituti dell’iniziativa privata e della proprietà individuale col doveroso magistero di una giustizia sociale da parte dello Stato”.

Nel compiere un esame del quadro dei partiti Costamagna ne denunzia alcuni irretiti dalla superstizione classista ed altri, presenti ed attivi ancora oggi, dai quali la destra dovrebbe prendere le dovute misure. Essi, infatti, sono bloccati “dalla professione che fanno, a scopo demagogico, di speciose tesi cosmopolitiche, antinazionali, o sopranazionali che vogliano essere, richiamate a ideologie libertarie o a motivi confessionali, col risultato di deprimere il senso del dovere civico e della solidarietà nazionale e di allontanare il popolo dai fini ideali dello Stato e della patria, quando nessun altro punto fermo più esiste nelle condizioni spirituali, economiche e sociali della nostra civiltà”.

In un intervento pronunziato alla Camera l’11 marzo 1933 formula delle spiegazioni sul sistema e sull’articolazione della politica, da rileggere e da inserire o reinserire nel patrimonio dialettico della destra, troppo a lungo considerata arida e disattenta nei riguardi della cultura , vero elemento motore della presenza nella scena pubblica,

A giudizio di Costamagna e non solo suo, “per i liberali, lo Stato è rinunzia, divieto; un complesso di norme cogenti artificiosamente, in limitazione, o almeno in organizzazione dei celebri diritti subiettivi dell’uomo. Per gli economisti, lo Stato non esiste: è un fatto di perturbamento. L’unico soggetto economico è l’individuo; lo Stato non ha sensibilità , e quindi non può rappresentare utilità autonome da quelle dei singoli”.

A proposito del comunismo esprime concetti utili in ambito anche attuale ma da attenuare con la cancellazione dell’aggettivo “anarchico”, antitetico alla storia del movimento: “Al comunismo anarchico universale si arriva molto bene attraverso le teorie del diritto liberale e del liberismo economico, così come attraverso la pratica del diritto sociale e dell’economia socialdemocratica”.