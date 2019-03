Il nome della band deriva da un nomignolo dato al cantante Paul Banks durante la sua adolescenza. La loro musica è considerata una originale riproposizione odierna della new wave in chiave post-punk, con chiare influenze da Joy Division, The Chameleons e dei Television. Attivo a partire dal 1998 e composto inizialmente da Daniel Kessler e il primo batterista Greg Drudy, il gruppo si distingue solo dopo l’ingresso nella formazione di Sam Fogarino (subentrato al posto dello stesso Drudy), il bassista Carlos Dengler e del cantante Paul Banks.

Nel 2001 gli Interpol effettuano il primo tour nel Regno Unito. L’anno successivo esce il loro disco d’esordio, Turn On the Bright Lights. Un anno dopo, gli Interpol sono già considerati il fenomeno indie per eccellenza e tutte le loro date registrano tutto esaurito. L’album successivo degli Interpol, Antics, pubblicato nel settembre 2004, considerato il risultato della pausa susseguente al lungo tour, sviluppatosi per tutto il 2003, è interpretato come una evoluzione del gruppo newyorkese verso un sound più pregevole, allo stesso tempo orecchiabile e ballabile. Alla pubblicazione di Antics ha fatto immediatamente seguito la composizione di un pezzo, denominato Direction, scritto per la colonna sonora della serie televisiva americana Six Feet Under. Nel luglio 2007 gli Interpol hanno pubblicato il loro terzo album, Our Love to Admire, anticipato dal singolo The Heinrich Maneuver. Si tratta del primo lavoro degli Interpol con una major discografica, la Capitol Records, sussidiaria della EMI, ed anche il primo a non essere completamente autoprodotto dalla band. Il 7 settembre 2010 (13 settembre nel Regno Unito) è uscito il quarto omonimo album della band, Interpol. Il lavoro è stato preceduto dalla pubblicazione gratuita su internet del primo singolo promozionale, Lights, con link in esclusiva agli iscritti della newsletter ufficiale. Il primo singolo commerciale è stato Barricade, pubblicato il 3 agosto. Questo album è l’ultimo a registrare la partecipazione di Dengler, che aveva annunciato qualche mese prima di voler lasciare la band per dedicarsi ad altri progetti. I restanti membri hanno descritto la separazione come “amichevole” e hanno spiegato che infatti non sarebbe stato sostituito stabilmente, ma solo dal vivo si sarebbero potuti alternare vari musicisti; nel tour pubblicitario dell’album a suonare il basso è David Pajo.

Nel febbraio 2011, David Pajo ha annunciato che non suonerà più in tour con la band, per dedicare più tempo alla sua famiglia. Brad Truax è l’attuale bassista per le esibizioni live. Il 5 giugno 2014, gli Interpol annunciano i dettagli del nuovo album. El Pintor, quinto album della formazione, esce il 9 settembre 2014 ed è stato scritto e prodotto dalla band, registrato a New York presso gli Electric Lady Studios e gli Atomic Sound, sotto la supervisione di James Brown (Foo Fighters, Arctic Monkeys), Alan Moulder (My Bloody Valentine, Nine Inch Nails) al missaggio e Greg Calbi al mastering. Al lavoro hanno partecipato Brandon Curtis (The Secret Machines) alle tastiere, Roger Joseph Manning Jr. (Beck) alle tastiera in Tidal Wave e Rob Moose (Bon Iver) alla viola e al violino in Twice as Hard.

Marauder, il sesto album in studio degli Interpol pubblicato il 24 agosto 2018, a sette mesi di distanza risulta ancora innovativo e piacevole, equilibratamente impegnativo all’ascolto.

Album in studio

2002 – Turn On the Bright Lights (Matador Records)

2004 – Antics (Matador Records))

2007 – Our Love to Admire (Capitol Records)

2010 – Interpol (Matador Records)

2014 – El Pintor

2018 – Marauder (Matador Records)