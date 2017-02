ROMA, ROMEO INDAGATO CONCORSO ABUSO UFFICIO Rai ROMA, ROMEO INDAGATO CONCORSO ABUSO UFFICIO Si allarga l'inchiesta sulle nomine della Giunta Raggi nel mirino alla procura di Roma. Salvatore Romeo,ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi, è indagato per concorso in abuso d'ufficio insieme alla sindaca nell'inchiesta sulle nomine. Romeo avrebbe ricevuto un invito a comparire per essere interrogato in settimana. […]

MATTARELLA: IL SUD E' ESSENZIALE PER RIPRESA 1/2 Rai MATTARELLA: IL SUD E' ESSENZIALE PER RIPRESA "Il nostro Paese e il suo Meridione,che ne è componente essenziale e decisiva per la ripresa, ha tantissime energie e ha bisogno di catalizzatori di cui uno è l'Università e la cultura". Così il presidente Mattarella,alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Calabria ad Arcavata […]

MATTARELLA A TOGHE:NON SMARRIRE SENSO LIMITE 2/2 Rai MATTARELLA A TOGHE:NON SMARRIRE SENSO LIMITE "Non smarrire mai il senso dei propri limiti, particolarmente di quelli istituzionali. E' una esortazione che rivolgo innanzitutto a me stesso". Così il capo dello Stato, Mattarella, ai giovani magistrati in tirocinio, ricevuti al Quirinale. "Rifuggite dal sottile condizionamento della percezione dell'importanza del proprio ruolo", suggerisce. "Ai […]