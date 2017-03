UE, GENTILONI: DA ROMA MESSAGGIO DI FIDUCIA 1/2 Rai UE, GENTILONI: DA ROMA MESSAGGIO DI FIDUCIA "Nella settimana che si conclude, Roma si è trasformata in una grande agorà europea. Incontri dei parlamenti e delle forze sociali, dei giovani e dei think tank. Discorsi che lasciano il segno, come quello di Papa Francesco in Vaticano e di Mattarella alle Camere riunite". Così […]

UE, GENTILONI: DOPO BREXIT, SENSO SPECIALE 2/2 Rai UE, GENTILONI: DOPO BREXIT, SENSO SPECIALE "La dichiarazione,cui assieme alla presidenza del Consiglio Ue abbiamo lavorato per settimane, non modifica certo i trattati, ma è tutt'altro che banale. Potrà -prosegue- forse essere disattesa, ma banale non è. E' firmata da tutti gli Stati, mentre 10 anni fa, per i 50 anni, non si […]

RENZI: ORA LA SFIDA E' SU EUROPA DI DOMANI 2/2 Rai RENZI: ORA LA SFIDA E' SU EUROPA DI DOMANI "Bene la cerimonia di ieri e bene l' ordine pubblico". L'ex premier Renzi, candidato alla segreteria Pd, plaude alle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati europei. Ma ora, afferma su Facebook, la "sfida è raccontare quale idee abbiamo per l'Europa di domani. L'Europa […]