SALVINI:PRIORITA' GOVERNO,NON NUOVO VOTO Rai SALVINI:PRIORITA' GOVERNO,NON NUOVO VOTO "La mia priorità non è tornare a votare, anche se non ne ho paura perché la Lega non potrà che crescere". Lo ha detto il segretario Salvini. "Farò di tutto per dare agli italiani un governo serio, stabile e coerente, che risolva i problemi del lavoro e vada in Europa […]

CAMERE,DI MAIO:TUTTI DISPONIBILI CONFRONTO Rai CAMERE,DI MAIO:TUTTI DISPONIBILI CONFRONTO "Oggi ho sentito telefonicamente i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari per un confronto sull'individuazione dei Presidenti delle Camere. E'il primo passo per far partire questa legislatura". Così Di Maio sul blog delle Stelle. "Ho sentito Martina, Brunetta, la Meloni, Grasso e ho riscontrato una disponibilità a proseguire […]

MARONI: LARGHE INTESE UN ANNO, POI AL VOTO Rai MARONI: LARGHE INTESE UN ANNO, POI AL VOTO "Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili.E' una difficoltà insuperabile tra Lega e M5S" Lo dice l'ex governatore della Lombardia Maroni, su Rai3. "Vedo impossibile un governo Lega-5Stelle", aggiunge. "Un governo di larghe intese garantirebbe la compattezza del centrodestra e potrebbe durare per un […]