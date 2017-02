Prendi un uomo (una donna, un bambino …) che soffre. Dipingine le sofferenze a tinte particolarmente cupe, riempiendo i media di immagini strazianti. Fai vedere che soffre perché un Fattore X ne determina la sofferenza (l’Oscurantismo della Chiesa, la Reazione in agguato, l’Omofobia occulta o palese, il Maschilismo atavico, l’Arretratezza culturale del nostro Paese). Rileva che il quadro normativo vigente in Italia consente al Fattore X di perpetrare senza ostacoli i suoi misfatti. Eventualmente paragona tale quadro normativo a quello di alcuni “evoluti” paesi del Nord Europa. Scatena l’indignazione del pubblico contro il Fattore X, descrivendolo come qualcosa di particolarmente detestabile e immondo. Tira fuori da un cassetto della Camera dei Deputati un Disegno di Legge che regola quella materia con per mezzo di prescrizioni assai radicali. Rendine noto il testo e fai in modo che se ne discuta. Poi tira fuori un secondo Disegno di Legge dai contenuti un po’ più moderati, in modo che buona parte dell’opinione pubblica, tirando un sospiro di sollievo, possa trovarlo (questo sì!) equilibrato. È fatta.