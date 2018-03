Nonostante sia tremendamente fastidiosa in questi giorni la lettura delle cronache quotidiane, non è possibile davvero rimanere in silenzio sul loro livello deprimente, sulla qualità opinabile e partigiana delle analisi e sulla frettolosità delle terapie da varare.

Riprendendola o meglio copiandola da una copertina de “The Economist”, apparsa nell’ottobre 2016, quattro mesi dopo il referendum sulla Brexit, 7 il settimanale del “Corriere della Sera” diretto dall’insopportabile Severgnini ha effigiato Salvini e Di Maio posti di fronte a simboli stradali di senso obbligatorio: a sinistra (Nord), al centro (Boh!) e a destra (Sud). Si tratta di una caricatura gratuita e soprattutto irrispettosa della volontà popolare, espressasi liberamente, e non come avviene nella nazione tanto apprezzata dai ceti industriali e dal Papa, la Cina del dittatore perpetuo, anche se senza maggioranza certa il 4 marzo scorso.

Ma al di là dei rimedi proposti, come vedremo sotto, vanno riprese e criticate le ricostruzioni degli anni passati e sulle conseguenti responsabilità .

Se è semplicistico e del tutto sterile infamare “i populisti e le inutili illusioni”, altrettanto inutile e vuoto di prospettive è il rimpianto espresso, il “latte versato” a proposito degli errori commessi dalla coppia Renzi – Berlusconi. Al primo viene addebitata la rottura del patto del Nazareno dalla doppia conseguenza: Berlusconi “fra le braccia dei suoi nemici” e Renzi sconfitto (“vero e proprio cappotto”) nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

All’autocrate viene rimproverato di essersi ritrovato “in compagnia dei più feroci antiberlusconiani di sempre: dai giuristi iper-conservatori ai 5 Stelle, dai nostalgici del comunismo a Magistratura democratica e a tutto il resto della magistratura militante, dalla Cgil si cattolici di sinistra, e compagnia cantante.

Né si chiese come fosse possibile che dopo aver denunciato per anni gli eccessivi lacci e lacciuoli costituzionali che, a sentir lui, gli avevano impedito di realizzare i propri programmi elettorali: dal bicameralismo paritetico al Titolo Quinto (i rapporti fra governo centrale e periferie pessimamente riformati dal centrosinistra nel 2001)”.

Ma il risultato – a riflettere con serietà e con lucidità – è dovuto alla spinta determinante di questi microgruppi di potere, di queste confraternite superbe e narcisiste, di queste sette fallimentari oppure alla volontà popolare, a lungo repressa e poi esplosa, piena di antipatia e di insofferenza contro Renzi, di nuovo battuto il 4 marzo scorso? Non dimentichiamo poi che il voto così libero ed entusiasta non subì davvero l’influenza della grande stampa e della totalità delle reti televisive, comprese le berlusconiane arrivate addirittura all’eccitazione, e risultò più che mai sordo alla predicazione , al solito interessata, della Confindustria.

Le difficoltà per la creazione di una maggioranza organica e coesa appaiono, sin dalla prima ora , insormontabili con la conseguenza di rendere logica la richiesta, anzi di esigere un nuovo ricorso alle urne. E’ comunque inaccettabile, o meglio irrealizzabile, la proposta di Franceschini per un governo assembleare, impegnato sulle riforme costituzionali e sulla legge elettorale.

Lasciano poi comunque perplessi e scettici, anche se l’urgenza è estrema e non lascia spazio, le proposte di Salvini di una normativa “varata in una settimana, di un “Rosatellum bis con un bonus di maggioranza” o al partito o alla coalizione.

Il progetto, considerate le incresciose manovre nell’attribuzione di seggi consentite dall’assenza di preferenze e le indigeste ed indigeribili pluricandidature di sapore rassistico, di certo non bloccherà la crescita dilagante dell’astensionismo, troppo sottovalutato e disprezzato.