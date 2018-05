Confesso di aver letto più di un giallo di Massimo Carlotto : i suoi libri mi erano stati regalati da amici, la loro lettura scivolava via veloce per la fluidità di scrittura del suo autore, ma arrivati alla soluzione della trama rimaneva ben poco. Una volta letto, il volume non finiva in biblioteca ma lo regalavo ad un amico che avesse bisogno di una facile distrazione in un viaggio in aereo od in treno. Insomma Carlotto non è Simenon e nemmeno Conan Doyle. Gialli scritti bene ma con limitata introspezione psicologica e un’ambientazione di scarsa attrattiva.

Ora scopro che a Massimo Carlotto verrà assegnata da Rai 4 la conduzione di un programma ,“Real criminal minds”, sui delitti più famosi della storia ; fin qui non ci sarebbe nulla di male se qualcuno non avesse tirato in ballo il fatto che lo scrittore noir a diciannove anni, militante di Lotta Continua, non fosse stato accusato e poi definitivamente condannato per l’omicidio di una ragazza, Margherita Magello, avvenuto nel 1976 a Padova. Secondo quanto dichiarato da Carlotto, quel giorno egli era in visita alla sorella quando notò che la vicina di casa aveva lasciato la porta aperta; una volta entrato avrebbe scoperto la ragazza seminuda, agonizzante, colpita da cinquantanove coltellate, come accertato poi dalla scientifica. La Magello prima di morire gli avrebbe sussurrato più volte la frase “ti ho dato tutto”.

Massimo Carlotto si è sempre dichiarato innocente ma tutto lo sviluppo della vicenda negli anni dal 1976 ad oggi, lascia molti interrogativi e suscita innumerevoli perplessità sui comportamenti della sinistra, intellettuale e politica, quando venga coinvolto uno di loro in un fatto delittuoso.

Contro Carlotto ci furono quattro sentenze di colpevolezza e due di assoluzione in un susseguirsi di processi in cui colpevolisti ed innocentisti facevano prevalere versioni dei fatti contrastanti tra loro.

Andando a rievocare tutta questa triste storia sembra di assistere ad un film già visto più volte.

Cominciamo con il dire che lascia perlomeno dubbiosi il fatto che una persona, colpita da cinquantanove coltellate, abbia la capacità non solo di pronunciare la frase “ti ho dato tutto” più volte , ma addirittura di concepirla.

Carlotto, quando comprende di essere il principale accusato, fugge in Francia, dove il governo Mitterand assicurava protezione a coloro che fossero considerati perseguitati per ragioni politiche. La sinistra francese lo accoglie, come poi farà con Cesare Battisti ed altri delinquenti rossi, finché non ci si rende conto che l’omicidio della povera ragazza veneta è un delitto comune, privo di motivazioni ideologiche e quindi non rientra nella legislazione promossa dal presidente transalpino.

Carlotto così fugge prima in Spagna, poi in Messico, stesso percorso del Battisti, e lì vi rimane per qualche anno , fin quando la polizia centramericana non lo scopre e lo estrada in Italia, dove inizia il suo calvario giudiziario di sentenze favorevoli e contrarie.

La sentenza definitiva lo condanna a sedici anni ed a questo punto scatta la solidarietà della intellighenzia rossa. Con i soliti appelli pubblici , con i soliti tristi nomi firmatari, si chiede la libertà del condannato , per loro accusato ingiustamente.

Nel 1993 il mai compianto presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, promulga la grazia , per ragioni di salute, ipocrita motivazione in pura salsa democristiana.

L’anno dopo la stessa grazia verrà concessa a Salvatore Buzzi, in carcere per aver ucciso con trentaquattro pugnalate, un numero più” morigerato” di colpi, un suo complice in una truffa di assegni rubati : la motivazione , ancora democristianamente ambigua, per ” aver raggiunto una completa riabilitazione durante la detenzione”. Il Buzzi, così profondamente pentito, diventerà , anni dopo , il regista criminale di Mafia Capitale.

In questa vicenda ci sono tutti i soliti comportamenti consolidati della sinistra.

A loro non importa mai l’accertamento della verità : se è coinvolto un compagno, costui deve essere innocente, a prescindere. E’ accaduto per Valpreda, Sofri, Battisti , Carlotto e tanti altri.

Per le vittime innocenti non ci deve essere alcun interesse, danno fastidio, vanno relegate nell’indifferenza mediatica ; se chiedono giustizia, come i familiari della Magello, o di Torreggiani, ucciso da Battisti, o degli uomini della scorta di Aldo Moro, sono petulanti, noiosi, magari anche un po’ fascisti.

La sinistra offre protezioni internazionali, una vera rete di connivenze mafiose, per cui i Saviano di turno non si indigneranno mai, che dà un rifugio a tanti latitanti, compresi gli assassini dei fratelli Mattei.

Se poi la giustizia si mette di traverso, scatta la mafia di Lotta Continua ed a forza di pressioni si trova anche lo stratagemma della grazia presidenziale.

Le case editrici sono quotidianamente invase da centinaia di manoscritti di tanti aspiranti scrittori a cui rispondono con raffiche di “le faremo sapere”. Eppure per Cesare Battisti c’è stata molta attenzione e le edizioni francesi Gallimard hanno pubblicato alcuni suoi gialli.

Così per Massimo Carlotto che ha potuto avviare una brillante carriera di autore di noir, anche meritata, ma quanti altri avrebbero potuto fare lo stesso ? I suoi libri sono pubblicati e venduti nella grande distribuzione, ospitati nelle vetrine della Feltrinelli, dove talvolta campeggia il ritratto di Giangiacomo, il fondatore della omonima casa editrice, terrorista morto sul campo.

Ora il premio della conduzione di un programma Rai, “Real criminal minds”, sui delitti più conturbanti della storia . Poco prima Massimo Carlotto, scrivendo sul Manifesto, aveva criticato la moda dei processi mediatici in televisione. Ma la coerenza non è di casa a sinistra.