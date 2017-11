Pare che il costo di una puntata del programma di Lucia Annunziata su Rai 3 sia di 26.000 euro. Per questo modico obolo settimanale alimentato con i soldi del canone, cioè dei contribuenti, i telespettatori-finanziatori possono assistere ogni domenica all’ora di pranzo ad un rito politicamente corretto officiato dalla Badessa della terza rete (così è stata soprannominata la Annunziata).

Uno spettacolino che mette in scena un copione trito e ritrito che vede la Badessa nella parte dell’intellettuale di sinistra indignata e moralmente superiore bastonare in malo modo e senza andare troppo per il sottile i malcapitati ospiti della parte ideologicamente avversa con grande sfoggio di arroganza, supponenza spesso ai limiti della villania.

In caso di ospiti amici ideologicamente compatibili, invece, l’Erinni diventa un agnellino mansueto ed accondiscendente e la rappresentazione si trasforma completamente: da requisitoria alla Robespierre (anzi alla Andrej Vyshinskij) ad una specie di tè delle signore zeppo di convenevoli zuccherosi e salamelecchi compiacenti.

Il copione è stato pienamente rispettato domenica scorsa quando la Annunziata ha deciso di dare il suo contributo alla insopportabile gazzarra mediatica inscenata da una certa stampa contro Casapound colpevole di avere raggiunto il 9% alle elezioni del municipio di Ostia.

Così la rappresentazione si apre con una sdolcinata ed insulsa intervista al redivivo Walter Veltroni nella quale l’officiante, solidale e sussiegosa come non mai, porge graziosamente al gradito ospite domande di comodo e gli propone argomenti banali per consentirgli di riassumere a beneficio del popolo la stucchevole descrizione della realtà immaginaria che prevale oggi in una sinistra sovraccarica di parole retoriche ma priva di idee, di cultura e di credibilità.

Così la coppia fondatore del PD-Madre Badessa occupa la mezz’ora a disposizione con ricordi struggenti di quando c’era Berlinguer, dispensa sermoni sulle “ombre di una destra aggressiva, xenofoba, in qualche caso anche antisemita che da noi si presenta con la faccia dei neonazisti di Casapound ma anche quella del nuovo leghismo di Matteo Salvini. Una destra estrema che, come nel caso di Ostia, appare spesso strettamente intrecciata alla criminalità mafiosa” (strano che all’ex sindaco di Roma sfugga che il X Municipio di Ostia sciolto per mafia fosse in mano al PD e che il suo presidente PD sia stato condannato a 5 anni), elargisce perle di retorica pret a porter del tipo “quelli che hanno fatto la resistenza non volevano fare i consiglieri regionali, volevano restituire la libertà all’Italia”.

Ma questo era solo l’antipasto, perché il piatto forte arriva subito dopo: Lucia Annunziata, messi da parte i panni della signora Miniver e recuperati quelli dell’inquisitore, scodella un bel processo sommario a Simone Di Stefano, leader di Casapound, del quale – a scanso di equivoci democratici – finge di non ricordare nemmeno il nome precisando di non esserselo “mai filato” (che classe!).

Di Stefano, che credeva di andare lì a parlare di politica (un’ingenuità, i ragazzi di Casapound dovranno abituarsi in fretta a certe usanze del giornalismo democratico) viene invece aggredito dalla feroce Badessa che spalleggiata da due bravi, nel senso manzoniano del termine, giornalisti dell’Espresso (cioè del gruppo editoriale che ha scatenato la gazzarra, al quale la stessa Annunziata è collegata tramite Huffington Post Italia) gli sbatte in faccia la (infame) figurina di Anna Frank dei tifosi laziali chiedendogli cosa rappresenti per lui.

Solo che l’Annunziata la chiama Anna “Frenk” pronunziato come Frank Sinatra e non come si dovrebbe per il celeberrimo cognome di una ragazza nata in Germania e fuggita in Olanda conosciuto da sempre in tutto il mondo come Frank con la A.

Possibile che una giornalista così famosa riesca a cadere in uno strafalcione del genere, come se non avesse mai sentito parlare di Anna Frank?

Vuoi vedere che certe dicerie che da tempo circolano sulla sua effettiva preparazione culturale sono vere?

Qualche anno fa Mario Luzzatto Fegiz scriveva sul Corriere che la Annunziata “è un equivoco storico come giornalista …. il suo vero limite è sempre stata la sintassi, la scarsa conoscenza dell’italiano. E il carisma televisivo di una verza”. Da quello che si è visto domenica è difficile dargli torto.

A parte il pessimo gusto e lo squallore di una strumentalizzazione che trasforma un’immagine manipolata in una specie di randello dialettico, solo nel mondo fatato e fuori dalla realtà descritto da Veltroni qualche minuto prima – dove i buoni, tutti e solo supereroi sinistra, combattono contro ignobili mostri nazifascisti-razzisti-populisti che spuntano da tutte le parti come in un video game – una simile argomentazione potrebbe avere senso nella speranza, magari, di impossibili e assurde apologie.

Solo chi è alla frutta dialettica può ricorrere ad espedienti del genere.

La mezz’ora prosegue tutta su questo livello: i due bravi giornalisti che tirano fuori improbabili trame internazionali che partendo dal Front National arriverebbero a Putin passando per ristoranti romani aperti da privati cittadini, militanti di Casapound, dove l’atto più eversivo sarebbe servire spaghetti alla carbonara, e la Badessa che, stizzita e irritata, bacchetta, zittisce e redarguisce Di Stefano che osa ricordare che nella palestra degli Spada (quella della testata) si festeggia anche il 25 aprile, con tanto di patrocinio di Regione e Comune, visto che è l’unico luogo di aggregazione disponibile a Ostia Nuova.

L’amabile signora Miniver che conversava affabilmente con Walter Veltroni delle prospettive del PD, però, è definitivamente scomparsa e l’Erinni democratica che l’ha sostituita stavolta di politica non ne vuole proprio parlare, con grande frustrazione del povero Di Stefano che forse era veramente convinto di essere stato invitato per parlare di sovranità e Nazione.

“Io con voi di politica non parlo perché voi siete abilissimi a dire quello che non pensate … dite delle cose che non stanno né in cielo né in terra rispetto a quello che voi siete” è la sentenza definitiva con la quale la Badessa, scandalizzata, chiude bruscamente la bocca a Di Stefano.

Certo che 26.000 euro per farsi propinare una sbobba del genere non sono pochi, ma così funziona il mondo del giornalismo democratico nostrano e così, da sempre, funziona il sedicente servizio pubblico RAI.

Se la performance giornalistica è andata come è andata, ben diversa è stata quella dell’audience: la trasmissione ha incrementato del 3% lo share: dal 5,32 % con 993.000 spettatori della puntata precedente all’8,25 % con 1.429.000 spettatori evidentemente interessati a quello che Casapound aveva da dire e che non ha potuto dire.

1.429.000 persone che non hanno potuto conoscere meglio le idee di Casapound, ma che di sicuro ora hanno un’opinione più precisa su Lucia Annunziata e il suo giornalismo fazioso, male informato ma ben retribuito.