Il 29 gennaio scorso la Diocesi di Milano ha celebrato la festa della famiglia, scoraggiando però tutti i sacerdoti a festeggiare gli anniversari di matrimonio dei loro parrocchiani per “motivi di delicatezza e di rispetto nei confronti di chi vive situazioni irregolari, dei separati, dei vedovi, dei figli di divorziati” e, manco a dirlo, degli immigrati giunti in Italia senza un coniuge.

La cosa ha suscitato molto sconcerto e, per fortuna, anche molta disobbedienza nelle parrocchie della provincia milanese.

Seguendo la stessa logica, potremmo abolire le feste di laurea, per non amareggiare i fedeli e la Fedeli che hanno interrotto gli studi prima del conseguimento del titolo di “dottore”. Potremmo abolire il podio, le coppe e le medaglie ai vincitori di qualsiasi competizione , per non irritare i perdenti. Ma perché allora le feste di nozze, dove tra gli invitati c’è sempre una zia zitella o un cugino misantropo ? E i battesimi e le cresime, perché festeggiare , non è il cristianesimo una religione come tante altre?

Tutto questo atteggiamento va nella stessa direzione dell’abolizione del presepe nelle scuole a Natale, in questa strategia della resa, che tra l’altro nessun islamico ci chiede, che ha come traguardo finale lo svilimento della famiglia, l’unico roccioso caposaldo della cultura e della civiltà occidentale.

Contemporaneamente a Torino la diocesi piemontese celebrava il matrimonio omosessuale, forzando nella visibilità il giusto e solenne funerale di un uomo tra i primi ad aver aderito alle unioni civili.

E’ in voga nella nostra società, con la Chiesa come fattore trainante, un pauperismo esibito per consolare il perdente , nascondendo i meriti del vincente, spesso colui che porta ricchezza e progresso alla comunità.

Oggi gran parte dei giovani convive, tra le coppie l’amore è sempre presente, forte come in altri tempi, ma la paura del futuro, il non essere capaci di prendersi responsabilità, la mancanza di soldi ma anche di coraggio, allontana nel tempo il momento della decisione di unirsi in matrimonio. Così si ritarda anche l’età per far figli, dilaga la costosa e spesso avvilente prassi della fecondazione assistita. Avremo così ad una futura generazione di figli unici , quando va bene.

Molti ragazzi di oggi sono insicuri, sono vissuti in un’epoca per fortuna senza grandi disastri, che però non li ha temprati nei caratteri. Davanti a loro hanno visto molti matrimoni naufragare, molte unioni scoppiare o vivere nell’indifferenza reciproca. Non avendo quindi saldi esempi a cui riferirsi, preferiscono sopravvivere nella convivenza, sperando che duri.

Allora occorrerebbe fare il contrario, dimostrare che al mondo ci sono ancora certezze, che si può essere vincenti anche nell’unione fra un uomo e una donna, questa “stravaganza” della natura che ha portato la nostra specie fin nel terzo millennio.

Andrebbe spiegato che la ragione di un matrimonio duraturo ha alla base certamente anche molta fortuna, ma non solo questa ; che occorre grande spirito di sacrificio, volontà di comprensione reciproca, qualche rinuncia da parte dell’uno e dell’altra, che non sempre porta ad un bilancio di parità, ma questo non deve importare. Andrebbe consigliato anche di cercare ogni tanto nuove complicità, nuovi entusiasmi per rinverdire il rapporto. Poiché tutto questo non sempre è semplice, farsi aiutare da chi ce l’ha fatta, da chi è riuscito a tagliare il traguardo delle nozze d’argento o d’oro o di platino non lo troverei così scandaloso.

Invece assistiamo a questo continuo ripiegamento, a questo eccesso di comprensione a chi né lo richiede né se lo merita.

A ciò si aggiunge l’esempio di governanti umanamente mediocri, che hanno trovato nella politica un ripiego ai fallimenti propri in altre attività civili, assistiamo all’esaltazione del nulla, all’ostentazione del futile.

Una società di perdenti non ci porta da nessuna parte. Madre Teresa di Calcutta viveva in mezzo ai miserabili ma era una vincente, non cedeva sui valori, non si vergognava della propria fede, esercitata in mezzo ad una maggioranza di induisti e musulmani. Qui invece è tutto un nascondere : vogliamo continuare a cedere ? Facciamolo ,ma per carità, non chiamiamo questa fede “cristianesimo “; non lo merita chi, tanto tempo fa, si è sacrificato sulla croce, da vincente, non retrocedendo su nulla.