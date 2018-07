La copertina di Famiglia Cristiana dedicata al Ministro dell’Interno, recante il titolo “Vade retro Salvini”, è solo l’ultimo dei numerosi attacchi inveiti contro l’attuale governo; oramai si perde il conto: dalla copertina di Rolling Stone, alle parole dello scrittore Saviano, fino ai twitter di Asia Argento. C’è una specie di tacita intesa tra poteri forti e gl’intellettuali radical-chic, come se questi ultimi fossero consapevoli – più o meno consciamente – di campare di rendita su questa egemonia culturale figlia del Sessantotto del quale ancora oggi ne subiamo l’onda lunga.

Ma gli attacchi da parte degli ambienti cattolici sono ovviamente più pesanti perché presuppongono un significato simbolico e spirituale profondo, al punto che Famiglia Cristiana precisa cinicamente: «Niente di personale o ideologico, si tratta di Vangelo».

Non è certamente la prima volta che la Chiesa Cattolica (che io rispetto), s’intromette in questioni attinenti alla politica, e che spesso fanno emergere “divisioni” (anche drammatiche), all’interno della Chiesa stessa (non tutto il mondo cattolico condivide gli attacchi a Salvini e colleghi); ma scomodare addirittura il “Vangelo”, lo trovo blasfemo fino all’inverosimile e a mio avviso mina quella credibilità (già traballante) della Chiesa.

D'altronde Famiglia Cristiana ci ha abituato da tempo a copertine surreali, come quelle che idolatravano Monti o la Boldrini. Curiosamente nelle stesse ore si è diffusa l’ennesima notizia di un parroco che a Prato ha abusato in auto di una bambina di 10 anni: forse sarebbe meglio se i moniti “Vade retro” fossero rivolti maggiormente all’interno della Chiesa stessa.

A dire il vero, anche negli ambienti politici e culturali della destra c’è chi critica (costruttivamente) Salvini e la Lega, invitandoli a passare dagli slogan ai fatti. Sul piano politico, le critiche sono in gran parte dovute al fatto che Forza Italia e Fratelli d’Italia sono rimasti all’opposizione e quindi, un po’ per distinguersi e un po’ perché effettivamente sono perplessi su alcuni temi, svolgono la loro sua funzione di “opposizione critica”.

Sul versante culturale, invece, è soprattutto dovuto al fatto che – a differenza della cultura di sinistra che solitamente è “organica” – quella di destra è più libera e indipendente. La cultura di destra, è intrinsecamente “contro”: contro lo “spirito del tempo”, ma anche “contro l’agire della destra politica stessa” (fu così anche ai tempi di Berlusconi e Fini). Nei confronti dell’attuale esecutivo, i pensatori della destra, sono genericamente sospesi tra sostegno e dissenso.

In realtà, la Lega odierna, ha raccolto gran parte dell’eredità politica che fu di Forza Italia e An, e non solo dal punto di vista elettorale, ma anche della militanza, politica e intellettuale. Riconosco che l’attuale governo si trova contro la quasi totalità dei poteri forti (e questo è un buon segno), e ciononostante, va riconosciuto che Salvini sta procedendo spedito come un treno. È ovviamente prematuro valutare se sia sufficiente oppure no. Il governo grillo-leghista è in carica da poco e non potevamo sperare che tutti i problemi sarebbero stati risolti con un colpo di bacchetta magica. Dobbiamo perciò attendere per dire con certezza se i giallo-verdi saranno stati l’ennesimo bluff o no.

Certo, non posso non segnalare i limiti dell’ideologia (se così possiamo dire) del populismo, che può essere una risposta istintiva all’oligarchismo, ma rischia d’esser una soluzione di corto respiro: la demagogia salviniana, aggravata dall’inconcludenza grillina (si pensi alla farneticante proposta di Casaleggio di abolire in futuro il parlamentarismo, sostituendolo con la democrazia diretta web), rischia sulla lunga durata di produrre effetti nocivi, o nella migliore ipotesi, nulli, se non viene progressivamente arricchita da una visione politico-culturale organica.

Il declino della politica è davanti agli occhi di tutti: non potremmo immaginare Einaudi, De Gasperi, Berlinguer o Almirante, far politica con slogan, felpe, twitter e selfie, sebbene ovviamente, non si tratti di un problema nuovo, né unicamente connesso al nostro Paese; si pensi a Renzi o Trump solo per fare due esempi.

Certo, è anche lo spirito del tempo; la necessità di essere al passo con la contemporaneità, la spregiudicatezza di saper usare i nuovi mezzi mediatici per conquistare il consenso. È sbagliato il moralismo “tecnofobico” filo talebano. Si tratta però di riempire il contenitore mediatico di contenuto, altrimenti la propaganda da sola non conduce da nessuna parte. E i contenuti in questo caso sono due: uno relativo ai punti programmatici del contratto di governo e che trova come freni i poteri forti e l’eterogeneità della composizione politica governativa. Il secondo, più ambizioso, il progetto culturale, la “visione del mondo” che dovrebbe esserci dietro ad un’azione politica: ma questo è un problema che ci trasciniamo da tempo e che ha attraversato tutta la Seconda Repubblica.