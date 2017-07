MAFIA CAPITALE, CADE ACCUSA DI MAFIA 3/3 Rai MAFIA CAPITALE, CADE ACCUSA DI MAFIA Nel processo per Mafia Capitale cade l' accusa di associazione mafiosa per 19 imputati. La procura aveva chiesto condanne complessive per oltre 500 anni,la Corte ne ha inflitti oltre 250. Arresti domiciliari a Gramazio,ex capogruppo Pdl,condannato a 11 anni. Dieci anni a Franco Panzironi, ex ad di […]

MAFIA CAPITALE, "DUE ASSOCIAZIONI SEMPLICI" 2/3 Rai MAFIA CAPITALE, "DUE ASSOCIAZIONI SEMPLICI" Fino al 2014, a Roma, hanno agito due associazioni per delinquere "semplici": una in capo a Carminati, Brugia, Calvio e Lacopo; l'altra riconducibile sempre a Brugia e Carminati,con Buzzi,Cerrito, Panzironi e altri. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, nella sentenza del processo per Mafia Capitale. Riqualificata dunque […]

MIGRANTI, ALFANO: NO LEZIONI DA EUROPA Rai MIGRANTI, ALFANO: NO LEZIONI DA EUROPA "L'Europa non può darci lezioni,dovrebbe darci solidarietà, ma non può darci lezioni anche perché non è un pulpito che funziona". Così il ministro degli Esteri, Alfano, dopo le dichiarazioni del premier ungherese Orban che ha invitato l'Italia a "chiudere i porti" per fermare i flussi migratori. In riferimento […]