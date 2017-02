Non c’è un campo come nel mondo dell’informazione dove il luogo comune, la frase fatta, le formule stantie, non abbiano il sopravvento. Spesso manca tra gli addetti ai lavori la ricerca della verità, il controllo alla fonte delle notizie, l’approfondimento doveroso nei confronti del pubblico, la curiosità di capire i fenomeni, politici, sociologici o economici che siano. Nell’affrontare il tema scottante dell’ immigrazione , per esempio , si dà per scontato che tutti fuggano da qualcosa ma quasi nessuno verifica da che cosa.

Alcuni mesi fa , ascoltavo dal TG5 un servizio sull’ennesimo sbarco a Lampedusa, e la cronista, una di quelle con il cognome altisonante di cotanto padre, raccontava di profughi ghanesi in fuga dalle terribili condizioni di vita del proprio paese. Ora si dà il caso che il Ghana sia uno dei paesi al mondo politicamente più stabili, è una repubblica presidenziale dal 1957, roba che noi siamo ancora al paleolitico con Mattarella adesso e Napolitano e Scalfaro prima.

Percorrendo la strada lungo il Golfo di Guinea che congiunge la capitale Accra con Cape Coast, città da cui secoli fa partivano le galere cariche di schiavi per tutto l’occidente, tranne l’Italia, a circa metà strada ci si imbatte in una specie di villaggio di una comunità liberiana. Gli abitanti sono tutti rifugiati dalla guerra civile in Liberia, di alcuni anni fa, che trovatisi bene nella ospitale realtà ghanese, non hanno ritenuto opportuno tornare al proprio paese alla fine delle ostilità. D’altra parte in Ghana convivono tre religioni, la cristiana, l’islamica e l’animista senza alcun problema.

Prima di partire per la mia esperienza di medico volontario in Ghana, fui sottoposto ad un esame filtro in Italia, per verificare se ero idoneo a svolgere quel lavoro in Africa, perché non si va da quelle parti così, per capriccio.

Un simpatico ragazzo ghanese mi chiese se avevo già avuto esperienze lavorative dalle sue parti ed io gli citai di essere già stato operativo in Nigeria venti anni prima; al che mi sorrise e commentò :” But we are peaceful !”, sottintendendo che se loro erano un popolo pacifico, così non si poteva dire per i loro rissosi vicini nigeriani.

Questa è la premessa per spiegare che non tutto è scontato e i riflessi pavloviani del pensiero unico non vanno presi per oro colato.

Questa è la storia, così come mi è stata raccontata da persona più che affidabile, di un senegalese a cui daremo il nome di Lucky, in ricordo del mio autista nigeriano che mi scarrozzava tra i villaggi e la raffineria nel bel mezzo della foresta pluviale.

Lucky era il proprietario, forse lo è ancora, di un forno nel centro di Dakar, in Senegal ; un lavoro sicuro che lo rendeva benestante in una città viva e ricca di attività. Certamente il fornaio è un mestiere faticoso, si lavora di notte, tutti i santi giorni o quasi, ma dà anche qualche soddisfazione e scarse preoccupazioni.

Un giorno qualcuno, interessatamente, parlò a Lucky dell’Italia, o forse dell’Europa in generale , e dipinse la nostra realtà di tinte favolistiche ; laggiù sono tutti ricchi, le donne non fanno niente, pensa che “ passano il tempo in casa a tingersi le unghie”. Forse Lucky avrà visto anche qualche cine-panettone nostrano, l’unico genere di film italiano che valica i nostri confini, ed avrà avuto conferma che sì, gli italiani hanno l’unica preoccupazione di dove andare in vacanza.

Così il tarlo di andare in Italia, questa specie di Eldorado, si insinuò nella mente del senegalese, che alla fine cedette e decise di tentare l’avventura e di abbandonare il proprio paese e la propria attività. Partì ed arrivò, dopo l’estenuante attraversata del deserto di cui nessuno parla, sulle coste libiche. Dopo diverse settimane di sosta in attesa , finalmente giunse il suo turno di salpare ; si sistemò sulla barca e quando ormai era strapiena , qualcuno a terra ebbe da ridire perché reclamava un posto : un paio di uomini vennero freddati dagli scafisti con un colpo alla testa per sistemare la contesa, così racconta oggi Lucky.

Dopo mille peripezie Lucky finalmente giunge , ai nostri giorni, in una città del Nord in Italia e si affida ad un conterraneo da tempo nel nostro paese e perfettamente integrato. Costui porta il nostro protagonista da un suo amico avvocato, ovviamente italiano, per vedere se si può istituire la pratica di “rifugiato” e chiedere asilo alle nostre autorità.

Appresa tutta la storia fin qui raccontata, l’avvocato rimane perplesso e risponde che la domanda non può essere accolta, non essendo Lucky un esule politico, in quanto in Senegal non è in corso alcuna persecuzione; non può nemmeno essere considerato un rifugiato economico, avendo abbandonato in patria un’attività ben remunerativa.

Contro i suoi interessi il professionista declina l’incarico , perché avrebbe dovuto fornire prove non veritiere. Al che Lucky, ben istruito, tenta l’ultima carta disponibile e chiede di essere qualificato come rifugiato “climatico”. L’avvocato, mi dicono, avrebbe abbozzato un sorriso, per non replicare che la proposta non aveva fondamento. Pensate, seguendo la stessa logica, quanti abitanti del centro Italia potrebbero oggi chiedere asilo climatico in Senegal, avrebbe molto più senso.

Lucky, stizzito e deluso, a questo punto si accomiata dallo studio legale, affermando che si sarebbe rivolto alla Chiesa, che una sistemazione certa gliela avrebbe data.

Morale della storia è che qualcuno pontificherà che l’avvocato, compiendo il proprio dovere in tutta onestà, è il cattivo ed il prete o chi per esso che istituirà la pratica di accoglienza , interessatamente, è il buono.