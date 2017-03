Da fanciulli, dopo giustificazioni particolarmente fantasiose, eravamo abituati all’esclamazione delle nostre nonne e delle nostre madri: “Mi vuoi far credere che Cristo sia morto di freddo?”. Così dopo l’esito delle votazioni di sfiducia al ministro Lotti e della mancata decadenza dell’”azzurro” Minzolini, non possiamo che ricordare quella frase eloquente e accettare la definizione di “biscotto” pro Berlusconi, data giustamente da Ignazio Larussa.

Questi due fatti fanno emergere il quadro stagnante successivo al traumatico (ed inatteso) voto del 4 dicembre, in cui il colosso d’argilla dalla testa ai piedi è crollato miseramente sotto il peso del voto di milioni di italiani, prima infastiditi, poi esasperati dalle sue misure fallimentari ma clientelari e dalla sua inconcludenza verbosa ma del tutto inconcludente. La vicenda dei voucher ha segnato una doppia sconfitta del governo Gentiloni, costretto ad annullarli sotto il ricatto della CGIL.

Il mondo della scuola, al quale erano state impartite lezioni con una parola, appresa di fresco dal granduca toscano, “meritocrazia” e verso cui si erano prospettati orizzonti radiosi, fondati su concorsi di alta qualità, ispirati a modelli d’oltralpe, opposti a quelli precedenti confusi ed arruffati, si prepara ad una nuova sanatoria. In base ad essa potranno diventare di ruolo tutti i precari esclusi dalla prima stabilizzazione e anche i bocciati. I giovani oggi nelle Università potranno avere la possibilità di accedere alla cattedra solo nel 2022. “Allegria !” avrebbe esclamato Bongiorno .

Giustamente Polito, giornalista rispetto a tanti altri colleghi del suo e di altri fogli quotidiani, simpatico, ha parlato di vuoto e di instabilità dell’intero sistema, provocato dalla crisi del PD, nel quale, come in tutti gli altri casi, Renzi era del tutto inconcludente. Fubini, altro giornalista qualificato e misurato, tra le righe ha espresso una sentenza di irresponsabilità, osservando che “più si avvicinano le primarie del PD del 30 aprile, più appare improbabile che l’Italia mantenga l’impegno sui tempi di adozione della manovra da 3,4 miliardi chiesta dall’Ue per evitare la procedura d’infrazione”.

In questi giorni tutt’altro che limpidi, c’è chi, come Franceschini, millanta successi in campo culturale, e chi, come Toti, continua a sognare edizioni casareccie del partito repubblicano americano.

Il supplemento settimanale del “Corriere della Sera”, in cui la scorsa settimana è apparsa una nota, degna solo di essere un bollettino interno del Partito comunista cinese, presenta un faccia a faccia tra Sgarbi, nell’occasione quasi deferente, e il ministro, “che ha fatto aumentare le presenze nei musei”. Il critico, per simpatia di campanile, non affonda, come sarebbe logico e necessario, sull’insana, mortificante ed avvilente decisione della nomina dei direttori stranieri, limitandosi timidamente a rilevare che “mai la Francia nominerebbe un italiano a dirigere il Louvre”. Appare debole anche di fronte alla strombazzatura dell’esplosione dei visitatori, dovuta agli ingressi gratuiti e per la quale bisognerebbe conoscere l’apporto dei turisti provenienti dall’estero.

Ho appena acquistato, fresco di stampa, per leggerlo attentamente e per riferirne minuziosamente, il volume di Avagliano e Palmieri, “L’Italia di Salò. 1943 – 1945”. Nella IV di copertina è riportata una frase di un allievo ufficiale volontario della GNR, chiaramente indirizzata alla madre: “il tuo ragazzo è partito per la sua bella patria e con tutte le forze la difenderà”.

Il giovane, come quanti ne condivisero la disperata esperienza e quanti nel dopoguerra vissero e soffrirono a destra, possedevano una identità politica, una visione della vita, un patrimonio ideale conciliabili se non in aspetti contingenti con i sostenitori fanatici del federalismo, dell’autonomismo, preludio del separatismo, e con i fautori del liberalismo paternalistico berlusconiano. Con questi alleati, con questo minestrone, Toti, fortunoso presidente della Regione Liguria, sognerebbe la scopiazzatura nostrana del Grand Old Party d’oltreoceano, in cui – particolare a lui sfuggito – non sono mai esistiti e sono incompatibili gli egolatri.