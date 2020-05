Immediatamente dopo la fine della guerra, il fotografo slesiano Richard Peter senior (1895-1977) iniziò un ambizioso ciclo sulla città in rovine conosciuta un tempo come la “Firenze sull’Elba”, distrutta dal bombardamento incendiario anglo-americano del 13-14 febbraio 1945: Dresda. Per la fine degli anni ‘40 aveva scattato diverse migliaia di fotografie, tra cui la famosa Vista dalla Torre del Municipio guardando verso sud (Blick vom Rathausturm nach Süden) del 1945, immagine iconica del bombardamento di Dresda e delle sofferenze e distruzioni di tutte le guerre.

La prima sezione fotografica del libro propone le fotografie e le didascalie originali del libro fotografico di Peter che ne derivò, Dresden – Eine Kamera klagt an del 1949, e che fu uno straordinario successo di vendite nella allora appena nata Repubblica Democratica Tedesca (DDR), ed è ormai considerato uno dei grandi classici tra i libri fotografici sulle rovine di guerra. La seconda sezione è un portfolio di fotografie scattate da Richard Peter a Dresda, appartenenti al fondo lui dedicato nella Deutsche Fotothek della città, anch’esse attinenti alle tematiche del libro citato – Dresda prima e dopo il bombardamento e la sua ricostruzione – ma non incluse in esso, compresa l’intera terribile sequenza dei suoi scatti delle decine di salme di vittime del raid giacenti in un rifugio riaperto solo nel 1946, o riprodotte in questa sezione nella loro interezza senza il ritaglio editoriale dell’edizione del 1949.

Sono infine presentate le fotografie del fotografo Walter Hahn delle vittime dell’attacco aereo, due delle quali furono incluse da Richard Peter senior in Dresden – Eine Kamera klagt an, e in appendice un approfondimento sui motivi politici e militari alla base dell’attacco, una testimonianza oculare delle conseguenze del bombardamento incendiario Alleato sulla città e sulla sua popolazione, e una serie di mappe e documenti di rilievo della RAF e delle autorità tedesche, concernenti le controversie storiche sul numero delle vittime e sugli scopi del raid.

DRESDA, SGUARDI DALL’APOCALISSE, 196 pagine, euro 29,00. ITALIA Storica, Genova 2020