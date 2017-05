L’Italia è ridotta veramente male. Sentiamo di raccomandarci al buon Dio nel momento in cui attraversiamo un viadotto o transitiamo sotto un pur modesto ponticello, viviamo nell’attesa ci sia svelato dagli organi di stampa e delle reti televisive pubbliche e berlusconiane gli orari dei momenti più riservati nella vita quotidiana di Trump.

Ora, però, vediamo capovolta addirittura nel suo significato uno dei termini più usati, la parola “vergogna”. E’ accaduto per il caso dei musei, in cui l’Italia, dopo aver subito per decisione del fu governo Renzi una mortificazione incredibile, inconcepibile anche in un Paese del III mondo con il varo del provvedimento, che consentiva la nomina alla guida di musei, di biblioteche e di monumenti di interesse storico di dirigenti stranieri.

La bocciatura da parte del TAR, organo da affidare, secondo la tagliente ironia di Mentana, a non italiani, ha scatenato l’ira di Franceschini ed ha spinto a critiche al solito sconcertanti nella loro arroganza il dott. Renzi, aspirante, grazie al ritrovato connubio con Berlusconi, futuro capo e padrone (almeno apparentemente) del governo, cui la la lezione del 4 dicembre è stata troppo leggera e indolore.

Naturalmente il giornale di via Solferino è sceso, come gli altri, in campo con critiche aspre e aprioristiche alla sentenza del TAR con un articolo magnifico se letto in controluce, cioè capovolgendo senza particolare fatica le tesi conformistiche, sostenute aprioristicamente e apoditticamente.

L’editorialista inizia, innalzando un inno enfatico, noioso (e fastidioso) alle riforme, concepite unicamente in senso positivo e con sbocchi miracolosi.

Denunzia nella “grottesca cacciata degli stranieri” “provincialismo, angustia mentale e puzza di chiuso” senza pensare che la misura decisa dal precedente esecutivo era servile, umiliante, mortificante della storia e della cultura del Paese di Dante, Petrarca, Leonardo, Michelangelo etc. etc.

Nessuno tra i politici della maggioranza (quelli della minoranza al solito hanno taciuto) ha rammentato che in responsabilità del genere occorrono competenze approfondite e non banali, conoscenza capillare dell’area affidata, esperienza pluriennale.

Esempio di questa disfunzione insuperabile e trascurata è il confronto tra i due funzionari impegnati nello scontro iniziale della diatriba giudiziaria. L’austriaco , direttore “sospeso” del Palazzo Ducale di Mantova (nella foto) con tono puerile ha espresso il vanto di un aumento del 51% dei visitatori, dimenticandosi di segnalare un aspetto universalmente noto, quello della misura demagogica, come nessuna altra, degli ingressi gratuiti. All’opposto la ricorrente, dalla città di Virgilio trasferita (retrocessa?) alle sedi di Parma e Piacenza, appare nel suo intervento assai più diretta, concreta e motivata.

Nessuno tra i giornalisti e tanto meno l’autore della nota, il che dimostra il livello di insuperabile vassallaggio ad una visione culturale deteriore e formale, si è curato di raccogliere e di indicarci i nomi degli italiani, cui sono stati affidati all’estero monumenti, biblioteche o palazzi di rilevanza storica.