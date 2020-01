Franz Ferdinand è una band etichettabile: “indie rock”, nata a Glasgow nel 2002. Il gruppo è composto da: Alex Kapranos (voce e chitarra), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra), Julian Corrie (tastiere e cori) e Paul Thomson (batteria e cori). Si distinsero nell’ambito del post-punk, la notorietà giunse nel 2004 con l’album d’esordio, “Franz Ferdinand”, il cui singolo Take Me Out valse alla band la nomination come miglior performance rock ai Grammy Awards. La band ha ottenuto diversi singoli nella top 20 britannica, varie candidature ai Grammy Awards e vinto due Brit Awards, come miglior gruppo britannico, e un NME Award. Il nome della band è stato inizialmente ispirato da un cavallo da corsa chiamato Archduke Ferdinand. Dopo aver visto la vittoria del Northumberland Plate da parte del cavallo, nel 2001, la band ha iniziato a discutere sull’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este ed ha pensato che sarebbe stato un buon nome a causa dell’allitterazione del nome e delle implicazioni del suo assassinio nello scoppio della prima guerra mondiale.

I membri dei Franz Ferdinand suonarono in varie band durante gli anni novanta, tra cui The Karelia, Yummy Fur, 10p Invaders ed Embryo. Alex Kapranos suonò negli Yummy Fur e successivamente scrisse canzoni. Nel 2001 il chitarrista Nick McCarthy, dopo aver studiato musica in Germania, tornò in Scozia e incontrò Alex Kapranos. Nel 2003 firmò per la Domino Records e verso la fine dello stesso anno pubblicò il suo primo EP, intitolato Darts of Pleasure, che raggiunse la 43ª posizione nella classifica britannica. Il singolo vinse il “Philip Hall Radar Award” al NME Awards nel 2004. Volati in Svezia per l’incisione del loro primo album, collaborano con i produttori dei Cardigans. Il loro primo singolo Take Me Out sale fino alla terza posizione in Inghilterra, facendo debuttare l’album alla stessa posizione nella Album Chart inglese. Stesso successo ottiene negli Stati Uniti, dove, pur non raggiungendo le vette della classifica, resta tanto a lungo nella classifica da poter vendere oltre 1 milione di copie, ricevendo il Disco di Platino. Grazie a questo album, la band riceve parecchi premi internazionali, come il Mercury Music Prize, Ivor Novello Award, due Brit Awards e un premio come miglior video da Mtv per Take Me Out. L’album ha avuto un buon riscontro nelle classifiche mondiali, vendendo più di 3 milioni e mezzo di copie.

Nel febbraio 2005, agli NME Awards, Alex Kapranos ha ringraziato in una intervista i “grandi gruppi” che hanno ispirato le composizioni dei Franz Ferdinand. Fra i vari nomi compaiono gli Oasis, i Depeche Mode, i New Order. In autunno esce il secondo album, You Could Have It So Much Better, chiamato così nonostante la band avesse inizialmente deciso di nominare i loro dischi semplicemente “Franz Ferdinand”. La copertina dell’album è stata fatta su modello di un quadro di Alexander Rodchenko, rappresentante il ritratto di Lilya Brik. L’album ha un discreto successo, subito entra alla numero uno inglese e in Top10 americana. I singoli per promuovere l’album in totale sono quattro: Do You Want To, Walk Away, usciti nel 2005 e The Fallen, Elenoir Put your Boots On usciti nel 2006. Un’ulteriore traccia L. Wells è stata fatta uscire come A-side di The Fallen ed entrambe hanno ottenuto un buon airplay nel mondo andando alla numero della classifica Indie inglese. Nell’incipit del 2009 è il turno di Tonight: Franz Ferdinand: new wave, ed elettronica segnano il nuovo corso della band. Il singolo promotore è Ulysses, brano elettronico, presentato anche in vari remix nonché in versione DUB. L’album, infatti, è accompagnato da un Bonus Disc chiamato Blood con tutti i brani rimaneggiati in chiave DUB; Nel corso del 2009, l’album uscirà anche in versione singola, cioè non accompagnato dalla versione studio e arricchito di un ulteriore traccia inedita. All’album ha collaborato anche il produttore Dan Carey, che ne ha curato i remix e la rivisitazione DUB. I singoli successivi sono No You Girls, usato anche per lo spot della Apple, Can’t Stop Feeling, What She Came For. Nel loro tour, svoltosi in quell’anno, hanno avuto come spalla i Kissogram.

Nella primavera del 2013 la band ha pubblicato il nuovo album, contenente la copertina e l’elenco completo delle composizioni. All’inizio dell’estate sono state inoltre pubblicate su YouTube le tracce audio di Right Action e Love Illumination ed entrambe sono state rese disponibili per l’acquisto su iTunes; il video ufficiale di Right Action è stato pubblicato il 7 luglio sul canale Vevo ufficiale della band. L’album, il quarto in studio, è stato pubblicato a fine agosto nel Regno Unito. Nel marzo 2015i Franz Ferdinand svelano la collaborazione con gli Sparks, storico gruppo glam rock americano. Questo sodalizio si concretizzerà in un progetto denominato FFS (Franz Ferdinand and Sparks): con questo nome i due gruppi daranno alla luce un disco congiunto e, in più, terranno un tour che si svolgerà in Europa nell’estate del 2015. Nell’estate 2016 i Franz Ferdinand dichiarano che il chitarrista Nick McCarthy non prenderà parte alle registrazioni per il loro nuovo album e al nuovo tour per avere più tempo da dedicare alla sua famiglia, lasciando così la band. Il cambio di formazione porta, nel maggio 2017, all’entrata nel gruppo del chitarrista Dino Bardot, già componente della band indie rock scozzese “1990s”, e del tastierista, Julian Corrie, con i quali la band si esibisce in tour tra Stati Uniti ed Europa nell’estate 2017 (con due date in Italia: Empoli e Lignano Sabbiadoro). In pieno autunno 2017 i Franz Ferdinand annunciano l’uscita del nuovo album Always Ascending per il febbraio dell’anno seguente, pubblicando sul loro canale YouTube il videoclip promozionale del singolo di lancio omonimo.

Album

2004 – Franz Ferdinand

2005 – You Could Have It So Much Better

2009 – Tonight: Franz Ferdinand

2013 – Right Thoughts, Right Words, Right Action

2015 – FFS (Franz Ferdinand and Sparks)

2018 – Always Ascending