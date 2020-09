I Blonde Redhead sono nati nel 1993 a New York. Il gruppo è composto dall’artista giapponese Kazu Makino (voce e chitarra elettrica) e dagli italiani Amedeo Pace (voce e chitarra) e Simone Pace (batteria). Agli esordi il gruppo includeva la bassista Maki Takahashi. I Blonde Redhead si sono ritagliati uno spazio considerevole interno al piano musicale underground. Fortemente influenzati, agli esordi, dai Sonic Youth, i Blonde Redhead sono riusciti, nel tempo, a creare un loro stile personale e originale.

Le registrazioni iniziali del gruppo sono caratterizzate da una evidente caratterizzazione noise rock. Dal nuovo secolo e dal nuovo millennio, la band è, senza forzature, etichettabile in qualità attributiva: dream pop e shoegaze. Kazu Makino è particolarmente apprezzata per la sua voce alta ed esistenzialista, per mezzo della quale si esprime su eleganti riff di chitarra e architetture ritmiche, eseguite dal chitarrista e cantante Amedeo Pace, principale compositore e reale leader della band. I Blonde Redhead hanno progressivamente accresciuto la loro popolarità all’interno della scena musicale underground occidentale.

Album

1994 – Blonde Redhead

1995 – La Mia Vita Violenta

1997 – Fake Can Be Just as Good

1998 – In an Expression of the Inexpressible

2000 – Melody of Certain Damaged Lemons

2004 – Misery Is a Butterfly

2007 – 23

2010 – Penny Sparkle

2014 – Barragán