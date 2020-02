Garbo (Renato Abate) con, tra gli altri, i Diaframma, i Decibel è stato un esponente della New wave italiana, ispirato da artisti come ad esempio: David Bowie, Bryan Ferry, Japan e Ultravox. Nel 1981 con l’album A Berlino… Va Bene ottiene un ottimo successo di critica e da parte degli ascoltatori. La scelta del nome d’arte è dovuta a un ufficio anagrafe veneto, notando la presenza in elenco di diverse presenze del cognome Garbo, decise avrebbe utilizzato questo pseudonimo. Nel 1982 registra Scortati, che contiene i singoli Generazione e Vorrei Regnare, con cui l’artista riceve l’invito del Festivalbar nell’estate 1983. Nello stesso anno esce il singolo Quanti Anni Hai? con la partecipazione di Antonella Ruggiero, voce dei Matia Bazar. Il brano è praticamente esaltato da Radio Deejay.

Garbo partecipa al Festival di Sanremo 1984 con Radioclima, vincendo il “Premio della Critica” in memoria di Saverio Rotondi, direttore della rivista Ciao 2001. Nel 1984 esce l’antologia Fotografie che comprende il singolo Radioclima più i maggiori successi di Garbo, alcuni rivisitati in chiave differente rispetto alle versioni originali. Lo stesso anno segna inoltre una collaborazione tra l’artista e i Matia Bazar per l’album di questi ultimi Aristocratica. Il brano in cui Garbo presta la sua voce è Ultima Volontà. Nel 1985 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo questa volta con il brano Cose Veloci, ultima produzione con Roberto Colombo, piazzandosi in ultima posizione, ma conquistandosi un pubblico di fan sempre più consistente. Nel 1986 pubblica l’album Il Fiume, per la Polygram, raggiungendo quello che sarà il suo periodo di maggior notorietà. L’omonimo video è in rotazione su Videomusic e su Deejay Television (canale musicale e trasmissione musicale più seguiti all’epoca). Garbo partecipa a diverse manifestazioni canore (Festivalbar su tutte) e riscuote molti consensi.

Nel 1988 esce Manifesti, che contiene il singolo ExtraGarbo con cui l’artista fece una delle sue ultime apparizioni televisive al Festivalbar. Negli anni novanta Garbo prosegue la sua carriera, in modo più appartato, pubblicando dischi per svariate etichette indipendenti.

Nel 1990 esce per la KinderGarten (etichetta per cui incisero i fiorentini Neon e i catanesi Denovo) l’album 1.6.2, seguito a breve distanza dal live Garbo e Il Presidente (1991), che è caratterizzato come un disco in studio, ma registrato “in presa diretta”. Infatti sul disco non influisce la benché minima operazione di pulizia dalle imperfezioni: addirittura nel brano di chiusura, Cosa rimane (registrato nel suo studio privato, a differenza dal resto del disco), evita di escludere lo squillo del telefono pur di mantenere la testimonianza più realistica possibile. Garbo crea una propria casa discografica, la Discipline, inaugurandola nel 1993 con due album: Macchine Nei Fiori e Cosa Rimane… Rivisitazioni (81-91), in cui rilegge alcuni suoi brani del passato indirizzando la sua opera verso musicalità più orientali. E’ la volta di Fuori Per Sempre (1995), denso di temi poetici ed esistenziali.

Nel 1997 Garbo pubblica Up The Line, album sperimentale. L’atmosfera “decadente” è presente anche in Grandi Giorni (1998), come sempre incentrato sulle inquietudini e le problematiche del nuovo millennio. Il disco sorta di raccolta di nuove incisioni assemblate a vecchi successi esce per la FRI. Dopo le raccolte Garbo: I Successi (1999) e Il Meglio, uscite per le piccole etichette DV More Records e Mr. Music, dopo tre anni pubblica Blu nel (2002), firmando un rapporto con l’etichetta di Valerio Soave Mescal. Blu racchiude i due singoli Un Bacio Falso e Migliaia Di Rose, che riportano Garbo sui percorsi musicali più melodici e accattivanti dei suoi esordi. Nel 2004 la EMI pubblica per la prima volta su CD i primi tre album di Garbo: A Berlino… Va Bene, Scortati e Fotografie, rimasterizzati in digitale. La riedizione di Fotografie è arricchita di bonus track, tra cui un remix 2004 di Radioclima. Nello stesso anno Garbo partecipa a un progetto musicale di Boosta, tastierista dei Subsonica, intitolato Iconoclash, in cui vengono rivisitati successi pop degli anni ottanta in chiave new wave. Garbo è presente con A Berlino…Va Bene in una versione destrutturata. Nel 2005 esce per la ricostituita Discipline l’album Gialloelettrico, che include il singolo Onda Elettrica (brano scritto insieme a Luca Urbani dei Soerba). L’albumregistra la collaborazione tra l’artista e musicisti di nuova generazione come Morgan, i Delta V.

Nel 2006 esce un disco tributo doppio dedicato all’artista intitolato ConGarbo con famosi brani rivisitati da artisti come Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi (Baustelle), Soerba, Delta V, Boosta (Subsonica), Marco Notari, Lele Battista (La Sintesi), N.A.M.B., Andy dei Bluvertigo, Krisma, Gionata, Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), Zu e Meg (99 Posse), Madaski, Ovophonic e Derivando. Nel corso dello stesso anno Garbo produce Dior DNA, il primo singolo del giovane artista elettronico Eugene. Nell’aprile 2007 la EMI pubblica la raccolta retrospettiva The Best – Platinum Collection dedicata al periodo degli anni ottanta di maggior successo dell’artista. La raccolta include anche i brani Il Fiume,Per Te ed Extra Garbo (quest’ultima per la prima volta in formato cd). Nel settembre dello stesso anno Universal riprende in mano i vecchi nastri dell’artista con le incisioni de Il Fiume e Manifesti e ripubblica in una lussuosa versione digipack in CD i due album, il secondo dei quali uscì all’epoca solo in vinile. Tutti i brani sono stati rimasterizzati con un’operazione analoga a quella realizzata da EMI tre anni prima. Nel settembre 2008 esce per Discipline/Mescal/Venus l’album Come il vetro, che completa la trilogia cromatica iniziata nel 2002 con Blu e continuata nel 2005 con Gialloelettrico. Al disco partecipano vari artisti come TAO, Elisabetta Fadini, Alberto Styloo, Angelo Bellandi (Ovophonic), Andrea Soldani (Derivando), Rino Scarcelli, Luca Princiotta, Angela Fumagalli. Nel luglio del 2009 produce, compone musiche e testi per l’album Desmodus dell’attrice e vocal researcher Elisabetta Fadini.

Nel 2011 registra con i Soluzione al brano “Luce” che appare all’interno dell’album “L’esperienza segna” dei Soluzione. Nel 2012 pubblica un nuovo album, intitolato La Moda e contenente 10 nuove canzoni firmate insieme a Luca Urbani, ex componente dei Soerba. Nel 2014 partecipa come attore al film Sexy Shop di Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini. Nel 2015 reinterpreta “Grandi giorni” nell’EP della band new wave bresciana Newdress intitolato Novanta. Il 10 aprile del 2015 esce l’album Fine, in collaborazione con Luca Urbani, amico e socio nell’etichetta discografico-editoriale Discipline. Il disco viene pubblicato grazie a una raccolta di crowdfunding promossa sulla piattaforma MusicRaiser. L’album unisce il pop elettronico di matrice anglosassone di Luca Urbani al glam rock di Garbo. L’album si avvale dell’assistenza di Matteo Agosti e della partecipazione di Mauro Sabbione, Nicodemo e Denise. Per festeggiare i 35 anni di carriera artistica, viene pubblicato il singolo Un graffio / Coerente, Un graffio cantata da Garbo insieme a Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi dei Baustelle, Coerente un inedito e aggettivo con cui Renato Abate viene tributato da molti fan e addetti ai lavori. Il 21 settembre viene pubblicato Garbo Living 2016, il primo Live ufficiale e di fatto un BEST, un doppio album con 20 brani che condensano l’intero percorso artistico di Garbo. Segue un lungo tour in molte città d’Italia.

Il 2017 inizia con l’uscita del primo disco del progetto influenzato dal musicista Mox Cristadoro, in cui Garbo presta la voce a una cover del brano ‘Il Sosia’, dal repertorio di Giorgio Gaber. Nel 2018 Garbo collabora nuovamente con Eugene, nel singolo Radiowave, che vede ospite anche Andy (Andrea Fumagalli), dei Bluvertigo. Il brano viene pubblicato nell’autunno dello stesso anno e raggiunge il primo posto nella classifica alternative iTunes in Italia.

Album

1981 – A Berlino… va bene

1982 – Scortati

1984 – Fotografie

1986 – Il fiume

1988 – Manifesti

1990 – 1.6.2.

1993 – Macchine nei fiori

1995 – Fuori per sempre

1997 – Up the Line

1998 – Grandi giorni

2002 – Blu

2005 – Gialloelettrico

2008 – Come il vetro

2012 – La moda

2015 – Fine